В мэрии Новосибирска назвали время работы купелей на Крещение

19 января в Новосибирске в честь Крещения будет организовано пять купелей. В этот праздничный день на водных объектах, расположенных в пяти районах города, будут созданы все условия для комфортного проведения обряда:

Октябрьский район: протока реки Оби в районе микрорайона «Европейский берег» – с 10.00 до 24.00;

Ленинский район: река Обь в районе микрорайона «Затон», улица Заобская, 97 – с 00.00 до 24.00;

Советский район: парк «У моря Обского», пляж «Бумеранг» – с 00.00 до 24.00;

Заельцовский район: озеро «Жемчужина Сибири» – с 10.00 до 22.00;

Калининский район: озеро «Спартак» – с 10.00 до 22.00.

В Новосибирской области на Крещение будет организовано 30 купелей, в прошлом году — 31.

— В это году зиму по средним температурам сложно назвать сибирской. Толщина льда на водоемах не везде соответствует требованиям для организации купелей, — подчеркнул Юрий Карпов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Для удобства горожан возле купелей будут оборудованы парковки, предусмотрены места для переодевания и приёма пищи. Также будет организовано горячее питье.

В целях обеспечения безопасности на месте будут дежурить сотрудники полиции, врачи скорой помощи, пожарно-спасательный гарнизон, спасатели МАСС и волонтёры.

В ходе предварительного объезда водных объектов сотрудники мэрии выявили и оперативно ликвидировали два несанкционированных места организации купелей.

Ранее редакция сообщала о том, что тёплую снежную неделю пообещали синоптики жителям Новосибирской области. Как правильно подготовиться к Крещенским праздникам и чего не стоит делать в эти дни.