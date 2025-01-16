В мэрии Новосибирска назвали время работы купелей на Крещение

19 января в Новосибирске в честь Крещения будет организовано пять купелей. В этот праздничный день на водных объектах, расположенных в пяти районах города, будут созданы все условия для комфортного проведения обряда:
В Новосибирской области на Крещение будет организовано 30 купелей, в прошлом году — 31.
— В это году зиму по средним температурам сложно назвать сибирской. Толщина льда на водоемах не везде соответствует требованиям для организации купелей, — подчеркнул Юрий Карпов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Для удобства горожан возле купелей будут оборудованы парковки, предусмотрены места для переодевания и приёма пищи. Также будет организовано горячее питье.
В целях обеспечения безопасности на месте будут дежурить сотрудники полиции, врачи скорой помощи, пожарно-спасательный гарнизон, спасатели МАСС и волонтёры.
В ходе предварительного объезда водных объектов сотрудники мэрии выявили и оперативно ликвидировали два несанкционированных места организации купелей.
Ранее редакция сообщала о том, что тёплую снежную неделю пообещали синоптики жителям Новосибирской области. Как правильно подготовиться к Крещенским праздникам и чего не стоит делать в эти дни.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru