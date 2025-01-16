«МетроМиР» вернули иск почти на пол миллиарда рублей

Муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» в начале декабря 2024 года обратилось с иском в суд к ООО «Специальное и транспортное строительство». Как отмечается в документах суда, заказчик планировал взыскать с подрядчика задолженность по муниципальному контракту в размере 487 млн рублей, который был заключен на строительство станции метро «Спортивная».

Однако в декабре суд оставил иск без движения и потребовал от истца устранить ряда замечаний (предоставить документ, подтверждающий уплату госпошлины или льготу по ней, а также документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка).

— До 27 декабря эти замечания не устранены, поэтому суд возвратил «МетроМиР» исковое заявление, — пояснили в суде.

Напомним, контракт на строительство станции метро заказчик и подрядчик заключили в январе 2022 года. На тот момент его стоимость составляла 1,3 млрд рублей. «СпецТрансСтрой» должен был построить станцию до конца декабря 2023 года. В августе 2024 контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. На момент принятия решения об одностороннем отказе заказчик оплатил подрядчику 1,26 млрд рублей, уточняется в документации.

21 августа метрополитен обратился в суд с иском к «СпецТрансСтрою» на 278 млн рублей, с учетом неустойки и процентов. В сентябре апелляция поддержала требование метрополитена к «СпецТрансСтрою» на 200 млн рублей. В декабре МКУ «Гормост» потребовало взыскать с компании «СпецТранСтрой» 426 миллионов рублей — аванс за ремонт Октябрьского моста.

Ранее редакция сообщала о том, что «СпецТрансСтрой» обратился в суд с иском на 63,4 млн рублей к мэрии Новосибирска.