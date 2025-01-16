В Новосибирске начинается работа над второй очередью парка «Усть-Тула»

В Новосибирске начинается работа по разработке дизайн-проекта второй очереди парка «Усть-Тула», которая будет охватывать прилегающие к центральной части территории. Такое поручение дал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев после того, как ему был представлен дизайн-проект ядра будущей рекреационной территории. Затем начнется разработка проектно-сметной документации, и после получения положительного заключения экспертизы и определения источников финансирования планируется приступить к строительству.
Напомним, общая площадь территории комплексной концепции составляет 370 га, включая в т.ч. уже существующие объекты: парк «Арена», территорию многофункциональной ледовой арены, сноуборд-парк «Горский», парк «Бугринская роща». Центральная часть парка занимает более 20 гектаров.
Ключевыми объектами дизайн-проекта краеведческой части проекта являются:
Разработчики подчеркивают, что территория обладает феноменальным по своему разнообразию набором природных объектов: река Обь, малая река Тула и её устье с островом, песчаные отмели и косы, старицы, обводнённый карьер, скальные выходы, суходольные, заливные и заболоченные луга, пологие склоны и долинные леса – как естественные, так и специально высаженные.
В 2024 году проект парка «Усть-Тула» был рассмотрен в правительстве региона, а также по нему дважды прошли общественные слушания. Стоит отметить, что обсуждение проекта с местными жителями проходило напряженно. Представленный проект вызвал неоднозначную реакцию новосибирцев. Многие посчитали неуместным создание развлекательного парка на территории, которая ранее входила в состав городских лесов.
Ранее редакция сообщала, что на городском пляже Новосибирска появится парк развлечений и оздоровительный центр. Инвестор оценил реновацию площадки в 30 млрд рублей.
Источник фото: портал «Зеленый Новосибирск», автор- разработчики концепции
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