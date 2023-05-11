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В мэрии Новосибирска считают, что выпуск «зеленых» облигаций городом нецелесообразен

  • 11/05/2023, 18:24
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зеленый облигации в Новосибирске
Москва за счет этого финансового инструмента привлекает деньги на экологические проекты.

Департамент финансов и налоговой политики  Новосибирска считает экономически нецелесообразным выпускать в данный момент «зеленые» облигации.

— Город Новосибирск ранее рассматривал целесообразность выпуска «зеленых» облигаций. Считаем, что «зеленые облигации» — это те же классические долговые бумаги, но с ограниченным распределением средств от продажи. Полученные от размещения средства должны быть направлены исключительно на финансирование проектов, связанных с экологией, — говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

Помимо этого выпуск «зеленых» облигаций, по мнению департамента, сопровождается дополнительными расходами для бюджета. Чтобы облигации имели статус «зеленых» эмитенту необходимо осуществить независимую оценку в отношении процедуры выпуска «зеленых» облигаций, на основании которой выпуск будет публично признан и отнесен по критериям к «зеленому» и соответственно оплатить расходы независимому оценщику за экспертизу проекта.

зеленые облигации

Для покупки экологичного транспорта разместят «зеленые» облигации

— Данный инструмент более дорогой и более длительный по срокам привлечения заемного финансирования, а также ограниченный по расходованию средств из-за жесткой привязки к целевому использованию. Кроме того, анонсированный в мае выпуск «зеленых» облигаций в Москве имеет ограничение — «только для физических лиц», которым необходимо помнить о том, что купонный доход облагается НДФЛ и отсутствует право на инвестиционный налоговый вычет, в связи с тем, что данные облигации невозможно приобрести на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), — сообщает департамент.

В связи с этим, юридические лица не могут приобретать данные ценные бумаги, что ограничивает круг потенциальных инвесторов и отрицательно влияет на величину доходности и определяемый размер купонного дохода. Кроме того данные облигации могут быть в любой момент предъявлены к выкупу эмитенту, что обязывает «замораживать неприкосновенный запас» ликвидности, чтобы в случае предъявления  к выкупу эмитент мог оперативно воспользоваться данным источником.

— Учитывая вышеуказанные особенности размещения «зеленых» облигаций, считаем размещение данного вида ценных бумаг в настоящее время для города Новосибирска экономически нецелесообразным. При наличии благоприятной рыночной конъюнктурой город Новосибирск готов рассмотреть выпуск классических облигаций, средства от размещения которых в том числе можно распределить не только на реализацию экологических проектов, но также направить на финансирование  приоритетных задач города, — говорится в ответе редакции.

Напомним, в конце мая на платформе «Финуслуги» Мосбиржи пройдет размещение первого выпуска «зеленых» облигаций правительства Москвы для населения. Бумаги позволят россиянам инвестировать в ключевые экологические проекты столицы.

 

Ранее редакция сообщала о том, что для покупки экологичного транспорта разместят «зеленые» облигации.

Фото с страницы правительства России в Telegram

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес Инвестиции

Регионы: Новосибирская область

Теги : экология зеленый облигации в Новосибирске департамент финансов и налоговой политики Новосибирска


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