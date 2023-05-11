В мэрии Новосибирска считают, что выпуск «зеленых» облигаций городом нецелесообразен

Департамент финансов и налоговой политики Новосибирска считает экономически нецелесообразным выпускать в данный момент «зеленые» облигации.

— Город Новосибирск ранее рассматривал целесообразность выпуска «зеленых» облигаций. Считаем, что «зеленые облигации» — это те же классические долговые бумаги, но с ограниченным распределением средств от продажи. Полученные от размещения средства должны быть направлены исключительно на финансирование проектов, связанных с экологией, — говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

Помимо этого выпуск «зеленых» облигаций, по мнению департамента, сопровождается дополнительными расходами для бюджета. Чтобы облигации имели статус «зеленых» эмитенту необходимо осуществить независимую оценку в отношении процедуры выпуска «зеленых» облигаций, на основании которой выпуск будет публично признан и отнесен по критериям к «зеленому» и соответственно оплатить расходы независимому оценщику за экспертизу проекта.

Для покупки экологичного транспорта разместят «зеленые» облигации купонный доход облагается НДФЛ и отсутствует право на инвестиционный налоговый вычет, в связи с тем, что данные облигации невозможно приобрести на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), — сообщает департамент.

В связи с этим, юридические лица не могут приобретать данные ценные бумаги, что ограничивает круг потенциальных инвесторов и отрицательно влияет на величину доходности и определяемый размер купонного дохода. Кроме того данные облигации могут быть в любой момент предъявлены к выкупу эмитенту, что обязывает «замораживать неприкосновенный запас» ликвидности, чтобы в случае предъявления к выкупу эмитент мог оперативно воспользоваться данным источником.

— Учитывая вышеуказанные особенности размещения «зеленых» облигаций, считаем размещение данного вида ценных бумаг в настоящее время для города Новосибирска экономически нецелесообразным. При наличии благоприятной рыночной конъюнктурой город Новосибирск готов рассмотреть выпуск классических облигаций, средства от размещения которых в том числе можно распределить не только на реализацию экологических проектов, но также направить на финансирование приоритетных задач города, — говорится в ответе редакции.

Напомним, в конце мая на платформе «Финуслуги» Мосбиржи пройдет размещение первого выпуска «зеленых» облигаций правительства Москвы для населения. Бумаги позволят россиянам инвестировать в ключевые экологические проекты столицы.

Ранее редакция сообщала о том, что для покупки экологичного транспорта разместят «зеленые» облигации.