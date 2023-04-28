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Для покупки экологичного транспорта разместят «зеленые» облигации

  • 28/04/2023, 11:10
Автор:
зеленые облигации
Этот инструмент протестирует Москва, а в перспективе двух-трех лет к нему могут присоединиться другие города и регионы России.

В конце мая на платформе «Финуслуги» Мосбиржи пройдет размещение первого выпуска «зеленых» облигаций правительства Москвы для населения. Бумаги позволят россиянам инвестировать в ключевые экологические проекты столицы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Объем облигаций, который столица планирует предложить к размещению, составит 2 млрд рублей, срок обращения — 2 года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят перед размещением. Привлеченные средства мэрия Москвы планирует направить на покупку экологичного транспорта.

По словам Николая Соколова, директора филиала «БКС Мир инвестиций» (Новосибирск), инициатива выпуска «зеленых» облигаций, которые не будут обращаться на бирже, достаточно интересна, так как гарантирует возврат вложенных ранее активов. Интересным, по его словам, является и главный мотив — направить средства на покупку экологичного транспорта.

— Если посмотреть на это с точки зрения финансов, то можно заметить и потенциальные риски — в первую очередь в размере ставки дохода. Допускаю, что при текущей ставке ОФЗ (гособлигаций) на уровне 10,5% доход по «зеленым» облигациям будет на 2-3 процентных пункта ниже. И здесь уже инвестор будет принимать решение: вложиться в рыночный инструмент с более высокой ставкой или в социально значимый проект, но уже с меньшим потенциалом дохода, — отмечает Соколов.

Он напомнил, что около 5 лет назад государство активно выпускало так называемые народные облигации, по ним процентная ставка была ниже рыночной.

При этом эксперт допустил, что в перспективе 2-3 лет «зеленые» облигации начнут применять регионы, если на примере Москвы будет доказана результативность этого финансового инструмента.

— Пока опыт выпуска муниципальных облигаций имел слегка негативный опыт — в нескольких субъектах РФ местное правительство не всегда справлялось с долговой нагрузкой и допускало просрочки по выплатам купонов. Это, конечно, значительно понижало интерес к подобного рода финансовым инструментам, — подчеркивает Николай Соколов.

Напомним, в январе 2023 года Новосибирским МУП «Горэлектротранспорт» заключил контракт со «Сбербанк лизингом» на поставку в город 120 единиц экологически чистого вида транспорта — троллейбусов. Первая техника по контракту начнет поступать в город уже этим летом. За 2021-2022 годы город приобрел 205 новых автобусов. Кроме того, в Новосибирске постепенно идет модернизация трамвайного парка — на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ Сибирь». При этом в городе остро стоит вопрос развития метрополитена и обновления, развития трамвайной инфраструктуры. Эти проекты требуют милиардного финансирования.

Стоит отметить, что один из регионов Сибири — Томская область — размещает облигации для населения с 2002 года. За это время областные облигации завоевали доверие у граждан и стали популярным инструментом сбережения: всего было проведены более 50 тысяч сделок, размещены 37 выпусков — говорится на сайте финансового департамента Томской области.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирску необходимо более шести млрд рублей, чтобы заменить около 500 старых автобусов. 

Фото: pixabay.com — nattanan23

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Рубрики : ЦУР Финансы Бизнес Инвестиции

Регионы: Россия Москва

Теги : экологически чистый транспорт Николай Соколов зеленые облигации БКС Мир инвестиций


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