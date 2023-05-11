Детский центр «Спутник» на Юго-Западном жилмассиве заинтересовал инвестора

Комиссия по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска рассмотрела заявку МБУДО ДООЦ «Спутник» на заключение сделки по привлечению частных инвестиций на реконструкцию недвижимого имущества учреждения, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Об этом сообщила еще в апреле пресс-служба департамента по инвестициям мэрии Новосибирска.

В рамках реконструкции планируется создание физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего крытую хоккейную коробку круглогодичного использования, зал крытого бассейна, зал для игры в мини-футбол, иные тренажерные и спортивные залы.

— По результатам реализации проекта стороны приобретают помещения в созданном объекте в объеме, определяемом по результатам конкурса, — отмечается в сообщении.

По итогам заседания комиссией было принято решение о возможности заключения указанной сделки. В ближайшее время будет объявлен конкурс на заключение инвестиционного договора в отношении указанного имущества. Объем инвестиций в проект не озвучивался.

Сегодня мэрия объявила открытый конкурс на право заключения инвестиционного договора по реконструкции за счет частных инвестиций муниципального имущества.

— По результатам реализации проекта стороны инвестиционного договора приобретут помещения в созданном объекте в объеме, определяемом по результатам конкурса, —говорится в сообщении пресс-службы мэрии. — Объем капитальных вложений, объем имущественных прав сторон, сроки проведения реконструкции, в том числе архитектурно-строительного проектирования, будут определены по результатам конкурса.

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» был открыт в 1994 году на базе НИИГАиК на основе групп подготовки волейбольной команды мастеров. В 2011 году реорганизован в форме присоединения к нему: МБОУ ДОД ДЮСШ «А.Карелина» (ДЮСШ «Алый парус»), МБОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин», МБОУ ДОД СЮТ «Городская» города Новосибирска. В структуре центра 4 филиала.

По адресу ул. 9-й Гвардейской Дивизии расположен филиал организации. Местные жители называют его «Спортклуб Карелина». В Фонде Карелина этот проект редакции не прокомментировали, запрос остался без ответа. В двухэтажном здании сейчас расположен филиал «Почты России», управляющая компания «Спас-Дом», два представительства территориального общественного управления.

Ранее редакция сообщала, что более тысячи спортивных объектов появилось в Новосибирской области за последние пять лет.