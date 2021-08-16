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В мэрии Новосибирска уточняют архитектурно-художественный регламент

  • 16/08/2021, 16:41
Автор:
Новости Новосибирска
И готовят новую схему размещения рекламных конструкций на улицах города.

— Дизайн-код — это совокупность документов, определяющих внешний облик города. Первый документ, который мы приняли в конце 2019 года в рамках разработки дизайн-кода, — это архитектурно-художественный регламент. Он, в частности, определяет требования к информационным и рекламным конструкциям, — напомнил во время прямого эфира главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

Чиновник подчеркнул, что сегодня в городе не устанавливается ни одна новая рекламная конструкция, не соответствующая архитектурно-художественному регламенту. На те конструкции, которые были установлены до ноября 2019 года, новый дизайн-код не распространяется.

— С учетом полуторагодовой практики работы мы проанализировали архитектурно-художественный регламента: где есть недоработки, где регулирование избыточно, а где мы оставили лазейки для злоупотреблений, — поясняет Ложкин. — В ближайший месяц будет принята новая редакция архитектурно-художественного регламента, она позволит нам более правильно регулировать размещение рекламных и информационных конструкций.

По его словам, 90% всех рекламных конструкций в Новосибирске поставлены по договорам до 2017 года, то есть произвольно убрать их невозможно. Поэтому муниципалитету приходится договариваться с рекламными операторами.

— В этой работе нам помогла пандемия и кризис. То, что в городе избыточное количество рекламных конструкций, увидели не только мы, как специалисты, и общественники, но и бизнес. Мы видим, что рекламный рынок в городе сильно сократился, количество площадок размещения больше, чем потребность в них, — заявил Ложкин.

Сейчас муниципалитет ведет работу с операторами, чтобы они на добровольной основе согласились сократить количество рекламных конструкций. До конца года в мэрии планируют утвердить новую схему размещения рекламных конструкций. В частности, на гостевых маршрутах ее количество сократится на 37%. Речь идет об отдельно стоящих и больших рекламных щитах площадью 3 на 6 м и «суперсайтах».

— Количество таких щитов будет радикально сокращено. Плюс мы сократим количество сити-форматов — щитов 1,2 на 1,8 м, которые стоят по Красному проспекту, по проспекту Маркса, — говорит главный архитектор Новосибирска.

Кроме того, в муниципалитете идет разработка стандартов уличной мебели. На финальной стадии находится утверждение еще одного документа, касающегося адресных указателей и аншлагов с номерами домов и улиц.

— Мы разработали единый дизайн аншлагов наиболее распространенных цветов: белого и синего. Чтобы УК, ТСЖ или собственнику частного дома разместить адресную табличку, теперь не нужно будет идти к дизайнеру. Это можно сделать автоматически, — заявляет Александр Ложкин. — На сайте мэрии есть страница «Генератор аншлагов». Там нужно выбрать номер дома, название улицы — и указатель дома будет создан автоматически. С этим макетом заявитель просто идет к мастеру и распечатывает его. Когда все указатели будут единообразные, у города появится единый стиль.

Отметим, что в комментариях в соцсетях гости Новосибирска неоднократно отмечают сложности с поиском локаций в городе. К примеру, в Барнауле практически везде есть указатели с названием улиц, то есть автомобилист, не отвлекаясь на карту в мобильном телефоне, может вовремя среагировать на нужный поворот.

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : рекламные конструкции дизайн-код адресные указатели


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