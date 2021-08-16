«Первый театр» зовет открыть театральный сезон и сфотографироваться на паспорт

МДТ «Первый театр» открывает 14-й театральный сезон! В 14 лет в Российской федерации молодые люди получают свой первый паспорт. А один из самых молодых государственных театров Новосибирска наконец-то получит «регистрацию» по адресу ул. Ленина, 24.
19 августа в 19:00 «Первый» откроет сезон на своей новой/старой площадке – в помещении бывшего театрального клуба «ПУЛя», теперь это сцена «Первого театра». Театру еще предстоит ремонт в новом помещении, официальное открытие состоится в октябре.
Но пока на улице хорошая погода и ремонт еще не начат, театр приглашает зрителей к себе «домой» на неофициальное открытие площадки и официальное открытие театрального сезона.
— Без официоза, зато с шутками и песнями, как мы умеем. Встретим на входе приветственным словом и напитком, зарегистрируем, сфотографируем на паспорт и под песни проводим в зал. Первым спектаклем нового сезона станет премьера прошлого сезона – остросюжетный детектив «Ромео и Джульетта», — сообщила пресс-служба театра.
«Первый театр» представил классическую пьесу Шекспира как пересечение жанров – это и детектив, и комедия (не забываем и про шекспировскую драму!). Сюжет всем известен, но держит зрителя в напряжении до самого финала.
— Наши Ромео и Джульетта не похожи голливудских красавцев. Смешные и неуклюжие, скорые на поступки – это обычные подростки. Какими они были 400 лет назад, такими остаются и сейчас. Теперь они играют в настолки, носят очки и не понимают родителей. Но сердца так же горячи, как и 4 века назад – на залитых кровью улицах Вероны, — добавили в пресс-службе театра.
Что ждет зрителей «Первого театра» в первой половине нового сезона?
— До нового года мы выпустим две премьеры. В сентябре – спектакль по повести братьев Стругацких «Парень из преисподней» в постановке Петра Зубарева, известного нашим зрителям по детскому спектаклю «Леля и Минька». А в ноябре – премьера сочинительского спектакля об отношениях, социальных и личных, семейных и дружеских, мы хотим «столкнуть» как минимум два взгляда на этот вопрос – наших родителей и тех, кому в 21м году – 20, рабочее название «Я никого не хочу обидеть». Пьесу для проекта создает драматург Ольга Тараканова и режиссеры Ангелина Мигранова и Родион Сабиров. Так же, мы надеемся в Новый год войти с новой постановкой для детей. И, как показывает опыт, будет много незапланированных сюрпризов, — прокомментировала Юлия Чурилова, директор МДТ «Первый театр».
Фото предоставлено пресс-службой театра
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