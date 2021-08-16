«Первый театр» зовет открыть театральный сезон и сфотографироваться на паспорт

МДТ «Первый театр» открывает 14-й театральный сезон! В 14 лет в Российской федерации молодые люди получают свой первый паспорт. А один из самых молодых государственных театров Новосибирска наконец-то получит «регистрацию» по адресу ул. Ленина, 24.

19 августа в 19:00 «Первый» откроет сезон на своей новой/старой площадке – в помещении бывшего театрального клуба «ПУЛя», теперь это сцена «Первого театра». Театру еще предстоит ремонт в новом помещении, официальное открытие состоится в октябре.

Но пока на улице хорошая погода и ремонт еще не начат, театр приглашает зрителей к себе «домой» на неофициальное открытие площадки и официальное открытие театрального сезона.

— Без официоза, зато с шутками и песнями, как мы умеем. Встретим на входе приветственным словом и напитком, зарегистрируем, сфотографируем на паспорт и под песни проводим в зал. Первым спектаклем нового сезона станет премьера прошлого сезона – остросюжетный детектив «Ромео и Джульетта», — сообщила пресс-служба театра.

«Первый театр» представил классическую пьесу Шекспира как пересечение жанров – это и детектив, и комедия (не забываем и про шекспировскую драму!). Сюжет всем известен, но держит зрителя в напряжении до самого финала.

— Наши Ромео и Джульетта не похожи голливудских красавцев. Смешные и неуклюжие, скорые на поступки – это обычные подростки. Какими они были 400 лет назад, такими остаются и сейчас. Теперь они играют в настолки, носят очки и не понимают родителей. Но сердца так же горячи, как и 4 века назад – на залитых кровью улицах Вероны, — добавили в пресс-службе театра.

Что ждет зрителей «Первого театра» в первой половине нового сезона?