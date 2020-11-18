В мэрии заверили, что реконструкция театра Афанасьева идет в соответствии с планом

Мэрия Новосибирска заключила контракт на работы первого этапа реконструкции здания театра под руководством Сергея Афанасьева. Все работы идут в соответствии с утвержденным планом, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Проект соглашения между министерством строительства Новосибирской области и департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска поступил в мэрию на прошлой неделе. Проект мэрия согласовала. После подписания соглашения муниципалитет сможет получить финансирование и оплатить выполненные работы, — говорится в сообщении.

— Для того, чтобы лимиты превратились в деньги, надо провести аукцион на выполнение работ, заключить контракт, выполнить работы, подписать акты приемки выполненных работ. Самое главное на сегодня – подписание соглашения между мэрией и областью, которое закрепит порядок предоставления финансирования, — пояснила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Отмечается, что соглашение касается средств областного и федерального бюджетов на 2020-2022 годы – это более 530 миллионов рублей.

Напомним, с 2002 года Театр Афанасьева арендовал подвальное помещение по адресу: Вокзальная магистраль, 19 площадью 656 квадратных метров. В феврале 2016 года театр получил в оперативное управление здание бывшего кинотеатра «Пионер», площадь которого 2 028,01 кв. м. В сентябре этого года было получено подтверждение, что городской драматический театра получит средства из федерального бюджета на реконструкцию здания. После реконструкции общая площадь помещений увеличится почти до 3 000 квадратных метров.

Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook