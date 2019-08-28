В микрорайоне «Стрижи» открывается школа на 1400 мест

— Дорогие стрижовцы, через 10 дней произойдет важное для нашего микрорайона событие — мы открываем новую школу, в которую придут 1400 ребятишек — самых главных жителей нашего микрорайона. Мы все вместе делаем им этот подарок! — сообщил в своем видеообращении к жителям председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

26 августа, перевернув лист огромного календаря, он начал символический обратный отсчет до открытия школы. Оно намечено на 10 часов утра 1 сентября. На открытие приглашены первые лица города и области.

Напомним, еще год назад в стрижовской школе №51, рассчитанной всего на 700 учеников, обучались около 1200 ребятишек. Чтобы решить проблему дефицита мест и обеспечить исполнение указа президента РФ о переводе школ на односменную работу, ГК «Стрижи» за свой счет сделала проект пристройки на 5 тысяч кв. м, получила все технические условия, а также построила «нулевой» цикл здания. В эти работы компания вложила более 350 млн рублей.

Теперь по нормативам школа может принять в два раза больше учеников. Пристройка состоит из двух зданий, расположенных на торцах школы. В одном разместилась начальная школа на 500 человек, во втором — тир, библиотека, актовый зал. Застройщик также провел капитальный ремонт старого здания школы. Все учебное заведение оснащено необходимым и самым современным оборудованием.

— Самой главной фишкой нашей школы будет актовый зал на 700 мест. Он соответствует всем современным требованиям, которые предъявляются к профессиональной концертной площадке, оснащен высококачественным звуковым и световым оборудованием, — рассказали в пресс-службе ГК «Стрижи». — Мы согласовали с Министерством культуры области, что в этом зале будут проходить большие городские и областные концерты, на которых выступят известные новосибирские исполнители. Кроме того, мы планируем в этом зале принимать приезжих звезд российской сцены.

Фото и видео предоставлены пресс-службой компании