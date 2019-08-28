Рядом с метро «Студенческая» активно строится жилой комплекс «комфорт+»

Это единственный жилой комплекс, находящийся в 5 минутах ходьбы от станции метро «Студенческая», который соответствует уровню «комфорт+».

Факт, но в радиусе 350 метров от «Студенческой» больше не найдется такого гармоничного сочетания уединенной атмосферы внутри квартала с развитой транспортной инфраструктурой левобережья.

Итак, 10 причин, почему стоит купить квартиру в ЖК «Расцветай на Маркса».

Сроки сдачи. ГК «Расцветай» ни разу не переносила сроки сдачи своих проектов. Компания заканчивает строительство в срок или досрочно. «Дом на Золотой ниве» сдан раньше заявленной даты на полгода, а «Дом на Березовой роще» — с опережением на год. Срок сдачи дома №1 ЖК «Расцветай на Маркса» намечен на 4 квартал 2020 года.

ГК «Расцветай» ни разу не переносила сроки сдачи своих проектов. Компания заканчивает строительство в срок или досрочно. «Дом на Золотой ниве» сдан раньше заявленной даты на полгода, а «Дом на Березовой роще» — с опережением на год. Срок сдачи дома №1 ЖК «Расцветай на Маркса» намечен на 4 квартал 2020 года. Темпы строительства . В ЖК «Расцветай на Маркса» в месяц возводится минимум 4 этажа монолитных железобетонных конструкций, такая скорость строительства является высокой. Сейчас уже возведены 15 этажей монолитного железобетонного каркаса дома №1 ЖК «Расцветай на Маркса», а также 3 подземных этажа, 2 из которых занимает паркинг.

. В ЖК «Расцветай на Маркса» в месяц возводится минимум 4 этажа монолитных железобетонных конструкций, такая скорость строительства является высокой. Сейчас уже возведены 15 этажей монолитного железобетонного каркаса дома №1 ЖК «Расцветай на Маркса», а также 3 подземных этажа, 2 из которых занимает паркинг. Технологии и материалы. Технология строительства — монолитный каркас с кирпичным заполнением. Кирпичные дома имеют привлекательные потребительские и инвестиционные характеристики. Для обеспечения комфортного проживания в ЖК застройщик использует только надежные и высококачественные материалы

Местоположение. До станции метро «Студенческая» — 5 минут пешком. Комплекс имеет удобный выезд на проспект Маркса, магистральную улицу Немировича-Данченко и Коммунальный мост. В 2022 году начнет работу станция метро «Спортивная».

До станции метро «Студенческая» — 5 минут пешком. Комплекс имеет удобный выезд на проспект Маркса, магистральную улицу Немировича-Данченко и Коммунальный мост. В 2022 году начнет работу станция метро «Спортивная». Социальная инфраструктура . На проспекте Маркса расположены два вуза Новосибирска: НГТУ и СибУПК. В двух остановках общественного транспорта на площади Карла Маркса — ТРЦ «Сан Сити», «Версаль», «Александровский», «Фестиваль», «Калейдоскоп». В пределах квартала — супермаркеты, аптеки, банки, детские сады, школы, гимназии, поликлиники, спортивные центры, кинотеатр и областная больница. 10 минут на транспорте до ТРЦ «Мега» с гипермаркетом «АШАН» и IKEA.

. На проспекте Маркса расположены два вуза Новосибирска: НГТУ и СибУПК. В двух остановках общественного транспорта на площади Карла Маркса — ТРЦ «Сан Сити», «Версаль», «Александровский», «Фестиваль», «Калейдоскоп». В пределах квартала — супермаркеты, аптеки, банки, детские сады, школы, гимназии, поликлиники, спортивные центры, кинотеатр и областная больница. 10 минут на транспорте до ТРЦ «Мега» с гипермаркетом «АШАН» и IKEA. Планировки. В ЖК «Расцветай на Маркса» представлены более 10 планировочных решений. Широкие светлые комнаты, просторные кухни, зонирование жилого помещения на общие и приватные зоны, заложенные места для хранения сезонных вещей — все это делает жилье в новом ЖК комфортными для проживания.

В ЖК «Расцветай на Маркса» представлены более 10 планировочных решений. Широкие светлые комнаты, просторные кухни, зонирование жилого помещения на общие и приватные зоны, заложенные места для хранения сезонных вещей — все это делает жилье в новом ЖК комфортными для проживания. Наличие просторных квартир для всей семьи. Трехкомнатные квартиры площадью 90 м 2 . Геометрия комнат стремится к квадрату. Ширина каждой — не менее 3 метров, чтобы было удобно расставлять мебель. Самая маленькая комната — 14 м 2 .

Трехкомнатные квартиры площадью 90 м . Геометрия комнат стремится к квадрату. Ширина каждой — не менее 3 метров, чтобы было удобно расставлять мебель. Самая маленькая комната — 14 м . Нестандартные квартиры. На 25, клубном, этаже расположены эколофты — квартиры с антресолями, панорамными окнами и высотой потолков 5,15 м. Проживание на клубном этаже уже дает ряд преимуществ: вход исключительно для владельцев жилья по индивидуальному чип-ключу от лифта, всего 6 квартир на этаже, отличающаяся от всего остального подъезда отделка холла. Все это гарантирует не только особую добрососедскую атмосферу, но и высокий уровень безопасности. Эколофты — это символ престижа, особого статуса и воплощения мечты.

На 25, клубном, этаже расположены эколофты — квартиры с антресолями, панорамными окнами и высотой потолков 5,15 м. Проживание на клубном этаже уже дает ряд преимуществ: вход исключительно для владельцев жилья по индивидуальному чип-ключу от лифта, всего 6 квартир на этаже, отличающаяся от всего остального подъезда отделка холла. Все это гарантирует не только особую добрососедскую атмосферу, но и высокий уровень безопасности. Эколофты — это символ престижа, особого статуса и воплощения мечты. Паркинг. В ЖК «Расцветай на Маркса» предусмотрен подземный двухуровневый паркинг площадью 2992 м 2 Широкий въездной пандус, обеспечивающий беспрепятственный проезд двух встречных машин, круглосуточная система видеонаблюдения и удобная разметка машиномест — совокупность этих факторов делает паркинг комфортным и безопасным.

В ЖК «Расцветай на Маркса» предусмотрен подземный двухуровневый паркинг площадью 2992 м Широкий въездной пандус, обеспечивающий беспрепятственный проезд двух встречных машин, круглосуточная система видеонаблюдения и удобная разметка машиномест — совокупность этих факторов делает паркинг комфортным и безопасным.

Безопасность. В ЖК «Расцветай на Маркса» — закрытая внутренняя территория, где предусмотрены система видеонаблюдения и помещения для охраны, реализована концепция «двор без машин» и организован въезд по индивидуальным брелокам-датчикам.

Подробную информацию об объектах ЖК «Расцветай на Маркса» можно узнать у менеджеров отделов продаж.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 228, офис № 1

ОФИС ПРОДАЖ НА ОБЪЕКТЕ

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 28, к.1

Телефон: 255-88-22

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