МКК «Ваш инвестор» изучает рынок

Наиболее популярными хобби у опрошенных в ходе исследования россиян являются спорт и активный отдых (42% и 23%), реже встречаются любители провести время за просмотром кино или чтением книг (11%) и пообщаться с друзьями (9%).

В числе любимых фильмов (несмотря на достаточно «молодую» выборку) часто встречается старое доброе советское кино, в основном комедии («Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы» и т.д.). Из современных российских телесериалов аудитории наиболее близки комедийные («Ольга», «Физрук» и другие). Кроме того, среди предпочтений респондентов — классические качественные зарубежные фильмы. Если говорить о жанрах, то обычно это комедии, драмы и боевики.

Своим любимым музыкальным жанром респонденты чаще всего называли рок (как отечественный, так и зарубежный), популярную музыку («попсу») и шансон. Список конкретных исполнителей достаточно длинен, но абсолютный лидер по частоте упоминаний — Михаил Круг.

По данным опроса, основной ценностью для респондентов является семья — данный вариант отметили более 80% опрошенных. Здоровье и благополучие детей считают важным почти 60% респондентов, прочие варианты были названы реже (45-50%).

Исследование проводилось по заказу МКК «Ваш инвестор» в Новосибирске и Екатеринбурге в первом квартале 2019 года. В исследовании приняли участие 470 автовладельцев в возрасте от 25 до 45 лет, имеющих опыт займа или планирующих его получение.

ООО МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог автотранспорта частным лицам и представителям бизнеса. На текущий момент компания представлена в 12 городах России: Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону и Краснодар. В 2019 году компания «Ваш инвестор» вошла в топ-7 компаний сегмента займов под залог (по данным НРА) и была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело». Подробнее о компании наvashinvestor.ru.

Фото предоставлено компанией «Ваш инвестор»