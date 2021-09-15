В Минцифры предложили отключать связь во время чрезвычайных ситуаций

Минцифры РФ предложило с марта 2022 года на шесть лет ограничивать или приостанавливать в России использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Операторы связи должны предоставить приоритет в пользовании связью силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам и другим ведомствам, отключая при этом от сети обычных пользователей. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

— Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры России во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне ЧС, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, — говорится в документе.

При этом приостановка использования связи не должна нарушать управление технологическими процессами производства и мешать работе участников ликвидации последствий ЧС. Согласно документу, все вопросы приоритетности связи должны обсудить в ходе тренировок с операторами связи, органами исполнительной власти субъектов страны и местного самоуправления.

Под действие этого постановления попадают любые сети связи, независимо от их формы собственности, категории, функционального назначения и технических характеристик.

Приоритетным правом на использование средств связи планируется наделить Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.