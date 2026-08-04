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Власть Общество

Сайты некоторых российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

Автор: Юлия Данилова

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Кредитные организации предлагают своим клиентам установить сертификаты Минцифры

Жители разных регионов России жалуются в соцсетях на то, что у них возникли проблемы с доступом к сайтам банков через зарубежные браузеры. Судя по данным сервиса Downdetector, всплеск жалоб был зарегистрирован 3 августа около 19.00 по Новосибирску. Причем Новосибирская область лидировала по количеству сообщений о проблемах с доступностью ряда банков. К 9.30 утра 4 августа их поток практически прекратился.

Корреспондент редакции Infopro54 проверил, что в зарубежных браузерах перестали открываться сайты ДОМ.РФ, ВТБ, Альфа-банка, Сбера, Россельхозбанка, банка «Уралсиб», ПСБ. При этом открылся сайт Т-банка, Совкомбанка, Газпромбанка. Сайты всех вышеназванных кредитных организаций доступны через «Яндекс Браузер».

Напомним, 23 июля представители Минцифры РФ предупреждали о том, что некоторые российские сайты могут перестать корректно открываться в браузерах Chrome, Safari и Edge, если иностранные удостоверяющие центры отзовут их SSL-сертификаты.

— SSL-сертификат подтверждает подлинность сайта и обеспечивает защищенное соединение. Если зарубежный удостоверяющий центр отзывает сертификат, браузер перестает доверять сайту и может заблокировать доступ или вывести предупреждение о небезопасном соединении, — отмечали в федеральном ведомстве.

Стоит отметить, что на сайте банков размещена информация для клиентов с предложением установить российские сертификаты безопасности Минцифры, чтобы пользоваться всеми сервисами без ограничений. В «Яндекс Браузере» эти сертификаты уже встроены.

Ранее редакция сообщала о том, что Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей. 

Иллюстрация — скрин из иностранного браузера.

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : минцифры жалобы блокировка

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Туристы из Новосибирска решили, что топливный кризис позади, и поехали на Алтай

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На выезде из Новосибирской области проблем с доступностью топлива нет. Туристы отмечают, что практически все заправки на Чуйском тракте работают, очередей на них нет.

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Верховный суд легализовал гостевые дома на участках под ИЖС

Автор: Оксана Мочалова

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Поводом для разбирательства послужил иск одной из местных администраций к собственникам дома, которые сдавали в нем комнаты. Чиновники настаивали, что участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а коммерческая деятельность на нем недопустима. Кроме того, муниципалитет заявлял, что эксплуатация такого объекта якобы создает угрозу для жизни и здоровья людей и наносит ущерб окружающей среде.

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