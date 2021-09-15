Работодатели поставили новосибирским выпускникам «два» и «три» за профессионализм

Работодатели российских компаний, в том числе и Новосибирской области, низко оценили уровень профессионализма соискателей, которые претендуют на вакансии сразу после окончания вуза, сообщает служба исследований hh.ru.

В опросе участвовали более сотни работодателей, которые заявили, что уровень профессионализма недавних выпускников средний и ниже: 40% поставили тройку по пятибалльной шкале, 43% – двойку, 9% – единицу. Четыре балла за профессионализм выпускникам вузов поставили лишь 3%, а максимальную оценку – 0% работодателей.

Само по себе наличие высшего образования важно для 61% опрошенных. При этом, диплом определённого вуза важен лишь для 41% респондентов, для остальных 59% вуз не принципиален.

Топ-3 востребованных направлений вузов, в которых нуждаются работодатели, составляют технические (56%), социально-экономические (31%) и строительные (20%) направления. Реже всего компании нуждаются в выпускниках художественных вузов (3%) и вузов, специализирующихся на физкультуре и спорте (менее 1%).

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru — один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).