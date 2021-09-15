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Работодатели поставили новосибирским выпускникам «два» и «три» за профессионализм

  • 15/09/2021, 12:46
Автор:
Новости Новосибирской области
Никто не оценил соискателей, недавно окончивших вуз, на максимальную оценку.

Работодатели российских компаний, в том числе и Новосибирской области, низко оценили уровень профессионализма соискателей, которые претендуют на вакансии сразу после окончания вуза, сообщает служба исследований hh.ru.

В опросе участвовали более сотни работодателей, которые заявили, что уровень профессионализма недавних выпускников средний и ниже: 40% поставили тройку по пятибалльной шкале, 43% – двойку, 9% – единицу. Четыре балла за профессионализм выпускникам вузов поставили лишь 3%, а максимальную оценку – 0% работодателей.

Само по себе наличие высшего образования важно для 61% опрошенных. При этом, диплом определённого вуза важен лишь для 41% респондентов, для остальных 59% вуз не принципиален.

Топ-3 востребованных направлений вузов, в которых нуждаются работодатели, составляют технические (56%), социально-экономические (31%) и строительные (20%) направления. Реже всего компании нуждаются в выпускниках художественных вузов (3%) и вузов, специализирующихся на физкультуре и спорте (менее 1%).

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Фото: pixabay.com автор: googlerankfaster 

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги :

работодатель
оценка профессионализма
выпускники вуза
hh.ru


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