В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС

Минэнерго России намерено разрешить продажу слабоалкогольных напитков, включая пиво, на АЗС, сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующий проект доклада правительству.

Снятие запрета предлагается, чтобы поддержать заправочный бизнес в условиях риска резкого подорожания бензина на два рубля в начале 2022 года. Как отмечается в докладе, продажи спиртного повысят маржинальность заправочных станций. По данным главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, продажа спиртного может дополнительно принести АЗС 30-40 копеек с 1 литра бензина.

Запрет на продажу пива на российских АЗС были введен в 2011 году после того, как его приравняли к алкогольным напиткам.

Последний раз предложение об отмене запрета обсуждалось в 2020 году. Тогда идея рассматривалась как мера поддержки отрасли, пострадавшей от введенных антиковидных мер. Инициатива была подготовлена Минпромторгом и ФАС.