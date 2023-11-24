В Музее Олимпийской славы открывается выставка «Твой ход»

Настольные игры – одно из любимых развлечений для детей и взрослых. Выставка «Твой ход» посвящена зарождению и эволюции настольных игр, начиная с появления игральных костей – астрагалов и заканчивая играми XXI века.

На выставке представлены настольные игры начала ХХ века: шахматные фигуры из моржового клыка, вырезанные архангельскими мастерами, игральные карты «Рококо», детское домино в картинках, народная игра бирюльки и салонная карточная игра «Флирт цветов». Значительную часть выставки занимают популярные настольные игры времен СССР: «Юный водитель», «Юный архитектор», «Юный электрик», «Составь слово» и разнообразные мозаики и конструкторы. Посетители смогут не только посмотреть, но и поиграть в настольный футбол, хоккей, баскетбол, бильярд, «Уголки», домино и шахматы.

Выставка основана на подлинных материалах из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея, Союза коллекционеров Сибири и частной коллекции Дениса Юрьевича Рейфисова. Всего в экспозиции можно увидеть более 50 разнообразных настольных игр из разных стран мира: Китая, Японии, Италии, Германии и России.

На открытии выставки также пройдёт мастер-класс по логической настольной игре го от члена президиума Российской Федерации го Глеба Черепанова и ведущих игроков Новосибирска Виктора Гулин, Вана Чжицзюнь и Ивана Шилина.

Без возрастных ограничений.