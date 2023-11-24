Южный транзит спроектирует компания близкая к Новосибирскавтодору

Подведены итоги торгов на проектирование левобережной части «Южного транзита». Речь идет о левобережном участке: от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».

Судя по тендерной документации, на торги были поданы 4 заявки цена которых варьировалась от 385,5 млн до 462 млн рублей. Все были допущены к торгам. Победителем стала новосибирская компания ООО «Росинталпроект», предложившая наименьшую цену.

Напомним, стартовая цена контракта составляла 544 млн рублей. Победитель должен выполнить работы по проектированию строительства 9,47 км дороги. Ее ширина составит 4-6 полос. Все параметры будут уточняться в ходе работы проектировщика. Исполнитель также должен будет выполнить сбор исходных данных для переноса и спрямления русла реки Тула. В проектной документации также необходимо предусмотреть строительство местных проездов, тротуаров, подземных пешеходных переходов, пешеходных мостов через проектируемую автомобильную дорогу и через реку Тула для обеспечения транспортной и пешеходной доступности жителей города.

— Учитывая, что трасса автомобильной дороги проходит в основном по пойме реки Тула и пересекает ее, необходимо предусмотреть изменение положения русла указанной реки. Вдоль рек Тула расположены многочисленные дачные общества, однако под снос попадет только некоторая часть из них, — уточняется в пояснительной записке. — Для оставшихся дачных обществ и жилых домов частного сектора необходимо обеспечить пешеходную и транспортную доступность, включая при необходимости строительство мостов через реку Тула, а также строительство пешеходных переходов в разных уровнях с проектируемой магистральной улицей непрерывного движения.

При разработке транспортной развязки с выходом на ул. Троллейную, Связистов и автодорогу к станции «Клещиха» проектировщик также должен предусмотреть возможность строительства трамвайной линии от трамвайного кольца «Юго-западный жилой массив» до трамвайного кольца «Молочный комбинат» в границах проектируемой транспортной развязки.

Победитель должен будет подготовить проектную документацию до конца 2025 года.

По данным открытых источников, ООО «Росинталпроект» создано в 2007 году в Новосибирске. Учредителем являются Ольга Пингасова (75%) и Денис Юминов (25%), который также является гендиректором компании. Уставный капитал компании 10 тыс рублей, выручка за 2022 год 521 млн рублей (-3%), чистая прибыль — 40 млн руб (-53%).

Денис Юминов также является учредителем и директором ООО «Сибпроектинфо», вторым учредителем которой является председатель совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов (75%). Ольга Пингасова — учредитель компании ООО «Технодорпро» (33,34%), где по 16,67% принадлежит Ольге Николаевой и Федору Николаеву (депутат Заксобрания, председатель бюджетного комитета).

«Южный транзит» должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. Сейчас построена часть «Южного транзита» – Бугринский мост

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что проектирование «Южного транзита» начнется с развязки на Тёщином языке. Он сообщал, что эта развязка может быть построена за счет средств бюджета.