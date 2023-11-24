Стало известно, когда запустят строительство жилмассива Клюквенный

На комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска депутаты поинтересовались у начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексея Кондратьева: каковы шансы на скорое расселение домов, которые находятся в жилмассиве Клюквенный и попали под расселение в связи с комплексным развитием территории (КРТ), а также каковы сроки реализации проекта в целом.

Подрядчик построит ливневку за 1 млрд рублей в микрорайоне Новосибирска городская электричка. Как только от зоны КРТ к городу будет обеспечен доступ в течение 30-40 минут, это станет переломным моментом для активности строителей на площадке.

По его оценке, два названных вопроса должны решиться в течение 2-3 лет.

Депутат горсовета, председатель комиссии по бюджету, директор по развитию ООО «ДСК КПД-Газстрой» Кирилл Покровский напомнил коллегам, что в муниципальный бюджет уже заложены 1,6 млрд рублей на развитие жилмассива Клюквенный. Эти средства пойдут на создание инфраструктуры.

— Если в бюджете средства есть, значит, проект двигается. Он сложный, капиталоемкий, но будет реализован на 100%,— уверен Покровский.

Напомним, освоение территории комплексного развития жилмассива Клюквенный запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысячу кв. м жилья. На участке также планируется разместить два детсада, школу и поликлинику со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве должны быть построены более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане составит около 35 тысяч человек. В ходе торгов право застраивать территорию нового микрорайона уже получили ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (Новосибирск) и АО «Завод сборного железобетона № 6» (Омск).

Ранее редакция сообщала о том, что в микрорайоне Клюквенный построят три школы.