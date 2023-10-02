5 октября в Музее природы открывается выставка «Петроглифы. История в камне», рассказывающая о древних наскальных изображениях Чукотки, Хакасии и Горного Алтая.

История народов, населявших в древности территорию Сибири раскрывается с каждым новым памятником и каждой новой находкой, но по-прежнему в прошлом остается много вопросов и загадок. На пути поиска ответов исследователям помогают приоткрыть завесу тайны петроглифы ¬¬— изображения, созданные древними мастерами на камне. Они появились в Сибири с эпохи неолита. Их можно увидеть на скалах горных массивов и в пещерах.

В коллекцию экспонатов, представленных в экспозиции, включены копии петроглифов «Пегтымель» — самого северного памятника наскального искусства, находящегося на Чукотке. Также посетители увидят находки, полученные сотрудниками Института археологии и этнографии СО РАН в результате археологических исследований на территории Алтая и Хакасии.

Особую часть выставки представляет виртуальный тур по памятнику «Пегтымель» и возможность создать свой собственный петроглиф, нанеся изображения на образцы плитняка.

Без возрастных ограничений