Авиакомпания «Аэрофлот» открывает рейсы из Новосибирска в Дубай. Об этом сообщили на официальном сайте аэропорта Толмачево.

Самолеты начнут летать с 23 декабря дважды в неделю по вторникам и субботам.

Билеты на новый рейс можно приобрести уже сейчас.

Международный аэропорт Новосибирска (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией.

По итогам 2022 года аэропорт обслужил 7,585 млн. пассажиров (+12,2 % к 2021 году), что является абсолютным рекордом, аэропорт занимает 4-е место в Российской Федерации по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга, Сочи.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский аэропорт Толмачево принят первый авиарейс из Мьянмы.