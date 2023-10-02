За три дня на дорогах Новосибирска задержали более 30 пьяных водителей

За 3 дня в Новосибирске задержали 31 водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

— В период с 29 сентября по 1 октября 2023 года на территории города проведен комплекс профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», — говорится в сообщении.

В состоянии опьянения задержан 31 водитель.

Напомним, что за три недели новый вытрезвитель в Новосибирск успел принять более 180 человек. Вытрезвитель размещен на Старом шоссе, 140/1. Строительство данного объекта обошлось в 30 миллионов рублей. В течение года в центре планируется обслужить более 7 тысяч человек. Площадь центра — 490,2 кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяный водитель сбил девочку-подростка в Новосибирске.