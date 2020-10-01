В наземном транспорте и метро Новосибирска можно ездить со скидкой

С 1 октября до 31 декабря 2020 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка могут ездить в наземном городском транспорте и метрополитене Новосибирска со скидкой, сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир». Сэкономить на проезде жители и гости города могут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, а также в метрополитене города.

Отмечается, что, расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку за проезд в размере 6 рублей.

Уточняется, что скидка действует на маршрутах двух перевозчиков наземного транспорта Новосибирска — МКП «ПАТП №4», МКП «ГЭТ».

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