Начинаем бизнес с нуля без стартовых вложений: работающие схемы и 28 реальных бизнес-идей

Прежде чем начать изучение материала, важно понять несколько базовых принципов, без которых невозможно добиться успеха:

Бизнес сродни спорту. Очень многое решает психологический настрой, готовность преодолевать трудности и продвигаться шаг за шагом к вершине. Важна вера в себя и в свой успех, чтобы падения, следующие за взлетами, не выбили из седла. Путь будет длинным.

Определитесь с целью. Необходимо честно ответить себе на вопрос «Зачем я хочу заняться бизнесом?». Разберитесь, это желание «стать не хуже других» или вы реально видите перспективы развития своей бизнес-модели, здраво оцениваете шансы на стабильную прибыль.

Просчитайте риски.

— Ни в коем случае нельзя начинать дело на заемные деньги, если нечем рассчитаться с возможными долгами или вы не имеете стопроцентной уверенности, что все получится.

— Следует обозначить последний рубеж, за рамки которого вы не выйдете, невзирая ни на какие обстоятельства.

— Ни в коем случае нельзя начинать дело на заемные деньги, если нечем рассчитаться с возможными долгами или вы не имеете стопроцентной уверенности, что все получится. — Следует обозначить последний рубеж, за рамки которого вы не выйдете, невзирая ни на какие обстоятельства. Оцените свои возможности и начните с малого. Не имея собственных средств на раскрутку бизнеса, не хватайтесь за масштабные проекты. Очень многие современные крупные корпорации начинались со скромных семейных фирм. При этом число разорившихся начинающих бизнесменов не поддается подсчету – это весьма распространенный вариант развития событий.

Выберите направление, в котором разбираетесь. Не стоит начинать бизнес в той сфере, о которой вы имеете лишь смутное представление. Вам предстоит конкурировать с опытными профессионалами. Риск возможен, если у вас есть компаньон, разбирающийся в выбранном деле, но предварительно следует с ним обговорить все вопросы, касающиеся совместного ведения бизнеса.

Планомерно двигайтесь к цели. Чудес не бывает – для достижения высот потребуется немало времени. Следует быть морально готовым к провалу, и вместе с тем уверенным в своих силах. Неурядицы, без которых не обойдется, не отравят жизнь, если вы будете получать удовольствие от выбранного дела.

Отдайте приоритет качеству. Развитию бизнеса способствует хорошая репутация. Ваши товары или услуги должны по качеству превосходить (или хотя бы не уступать) уже имеющимся и появляющимся предложениям на рынке. Только так можно удержать найденных клиентов и расширить клиентскую базу.

Не факт, что вам суждено стать бизнесменом. В России предпринимательской деятельностью занимается не более 5% населения. Чтобы быть успешным бизнесменом, надо иметь определенный склад личности, пресловутую «предпринимательскую жилку», колоссальное терпение и выдержку, работоспособность и немного удачи.

Перечитайте вышеуказанные пункты и еще раз взвесьте все за и против, оцените свои силы и мотивацию начать бизнес с нуля.

Бизнес с нуля: 4 работающие схемы

Если нет первоначального капитала, но есть желание заняться малым бизнесом, придется выбрать одну из четырех реальных схем.

Бизнес на услугах

Вы что-то умеете делать очень хорошо и способны конкурировать в этой области.

Вы зарабатываете некоторое количество денег на оказании услуг в выбранной сфере.

Вкладываете деньги в расширение бизнеса/повышение квалификации или открываете на них другой.

Начинать бизнес без стартового капитала проще всего на услугах – именно так поступают начинающие предприниматели в 90% случаев. В отличие от закупки товаров или организации производства, для такой деятельности не требуются солидные финансовые вложения.

Бизнес на перепродаже товаров

Вы человек, способный продать снег зимой сибиряку.

У вас есть информация, где товар можно приобрести по минимальной цене.

Вы находите покупателя и продаете ему товары по более высоким ценам, оставляя себе разницу.

Заработанные деньги вкладываете в выгодную закупку товаров, если это требуется.

Если нет возможности вложиться в покупку товаров, то выступать можно только в качестве посредника. Существует два ключевых условия, без которых бизнес обречен на провал: умение продавать (дар убеждения) и умение найти ходовой товар по ценам существенно ниже рыночных. Конкурентов в этой сфере много, к этому надо быть готовым.

Инфобизнес

Вы эксперт в какой-то области, обладаете уникальными знаниями, востребованными другими людьми.

Вы продаете свои знания. Проще и дешевле всего сделать это через интернет (видеоуроки, лекции, тренинги, общение по скайпу и т.д.).

Важное условие: знания должны быть полезными, реальными и уникальными. Можно зарабатывать на обучении иностранным языкам, продвигать проверенную на себе методику похудения собственной разработке, проводить мастер-классы по кулинарии, рукоделию и т.д.

Партнерство с работодателем

Вы сотрудник компании, ваши знания и умения могли бы принести существенную пользу компании за счет внедрения инновационной технологии, грамотного распределения ресурсов и т.д.

Вы предлагаете руководству компании свои услуги.

Если идея одобрена, договариваетесь о партнерстве.

Схема редкая, но вполне рабочая. На практике то выглядит так: сотрудник разработал технологию, благодаря которой существенно сокращается себестоимость продукции. Он продает руководству компании эту технологию за проценты от прибыли или становится поставщиком необходимых ингредиентов или расходных материалов. Или сотрудник знает, как расширить клиентскую базу, и договаривается с руководством о выплате процентов с прибыли от привлеченных клиентов.

Выводы

Все четыре схемы объединяет одно: чтобы начать свой бизнес, вы должны обладать знаниями и умениями в выбранной сфере, причем уровень знаний и умений должен быть не ниже, чем у конкурентов. В противном случае бизнес прогорит еще на старте. Не менее важно уметь продавать свои услуги, знания, товары и высоко держать планку качества.

Бизнес с нуля без вложения денег: 28 реальных идей

Все идеи связаны с бизнесом в сфере услуг, посреднической деятельностью и заработком в интернете.

№1. Получение гранта

Суть бизнес-идеи: вы придумываете проект, под который можно получить финансирование, разрабатываете бизнес-план, готовите пакет необходимых документов, оформляете официальную регистрацию своей деятельности. Отправляете документы на рассмотрение в госкомиссию, выдающую гранты, и ждете вердикта. Если проект получит одобрение, вам выделят средства на его реализацию.

Актуальность:

В бюджете Российской Федерации предусмотрены расходы на поддержку малого бизнеса. Это средства, которые государство выделяет начинающим предпринимателям для реализации их идей. Но субсидируются только реалистичные бизнес-планы. Получение гранта – превосходный вариант для людей, не имеющих стартового капитала.

Реализация:

Чтобы получить грант, следует ознакомиться с условиями выдачи субсидии и оформить все необходимые документы. Если ваш бизнес-план будет одобрен, вы можете получить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей на открытие своего дела.

№2. Перепродажа вещей через интернет

Суть бизнес-идеи: вы проводите ревизию своего имущества и выставляете на продажу все ненужное вам, но пригодное к дальнейшему использованию. Объявления с фотографиями продаваемых вещей размещаете в Сети, на специализированных площадках.

Актуальность:

Такая перепродажа на стартовом этапе не требует финансовых вложений. Многие люди ориентированы на покупку вещей, бывших в употреблении, поскольку это позволяет существенно сэкономить на приобретении новых. В первую очередь это касается детской одежды и игрушек (дети вырастают быстрее, чем изнашивают вещи), бытовой утвари и инструментов.

Практически в любом доме найдутся вещи, которыми хозяева годами не пользуются или хотят заменить на новые. На продажу часто выставляют книги, мебель, бытовую технику и электронику. Пользуются спросом укорененные отростки комнатных растений.

Перепродажа поможет избавиться от ненужного и заработать денег. В дальнейшем можно выступать посредником – продавать за проценты вещи, от которых хотят избавиться ваши знакомые. Также есть вариант скупки за бесценок вещей на одних площадках и перепродажа с накруткой на других.

Реализация:

Все что потребуется – вещи на продажу (в приличном состоянии), доступ в интернет и возможность сделать фотографии при хорошем освещении. Объявления размещаются на электронных досках специализированных сайтов – Авито и подобных. Цены на вещи определяете самостоятельно в зависимости от их типа и сохранности, договариваетесь с покупателями о встрече.

Получив опыт и заработав первые деньги, можете предложить знакомым свои услуги в качестве посредника. Многие желают избавиться от хлама, но не располагают лишним временем для самостоятельной продажи.

№3. Услуги разнорабочего

Суть бизнес-идеи: если у вас есть сноровка и опыт переноски тяжестей, земельных работ, вы умеете ремонтировать сантехнику, бытовую технику, то можете зарабатывать деньги, предлагая людям соответствующие услуги.

Актуальность:

Человек не со всеми бытовыми и хозяйственными задачами может справиться самостоятельно. Часто нужна квалифицированная помощь, физическая сила. Услуги разнорабочих пользуются стабильным спросом и при грамотном подходе могут приносить неплохой доход. Начать такой бизнес можно с нуля, закупив лишь базовый набор инструментов.

Реализация:

Конкуренция на рынке достаточно высока, поэтому важно красиво себя преподнести, выделиться, и при этом обеспечить высокое качество работы, чтобы быстро расширить клиентскую базу, не упускать заказчиков и не нарваться на антирекламу. Объявления об услугах можно давать в бесплатных газетах, развешивать на досках у подъездов в своем районе для охвата аудитории, не пользующейся интернетом. В Сети для этих целей существуют специализированные ресурсы – их тоже требуется задействовать.

Прежде чем регистрировать ИП и начинать деятельность, следует проанализировать спрос, посмотреть средние расценки и рассчитать рентабельность проекта. Доход полностью зависит от спроса и установленных вами расценок. На начальном этапе логично придерживаться нижней границы цен, чтобы конкурировать с теми, кто давно на рынке, и в короткие сроки наработать клиентскую базу.

№4. Парикмахер на дому, свадебный визажист, услуги маникюра и педикюра

Суть бизнес-идеи: если у вас за плечами обучение на соответствующих курсах, есть талант и интерес к деятельности в данной сфере, то можно начать собственный бизнес. В противном случае не обойтись без финансовых вложений в обучение.

Найти клиентов поможет портфолио в интернете. Рекомендуется создать свою страничку в соцсетях – через нее удобно собирать заказы. Важно осваивать какие-то нестандартные приемы, постоянно повышать квалификацию, чтобы выигрывать конкуренцию на рынке. Расширению клиентской базы способствует система скидок – к примеру, для невест и их подружек или родственниц.

Актуальность:

Невеста должна выглядеть безупречно – профессиональный мейк-ап, стильная прическа, задающая образ и соответствующая костюму. Хорошие свадебные визажисты нарасхват в сезон свадеб. Количество заказов можно без труда увеличить, предложив скидки на услуги маме невесты и другим родственницам, подружкам. Если высоко держать планку качества, то по рекомендациям к вам пойдут новые клиенты.

Реализация:

Необходимо пройти курсы, в реале и онлайн, получить практику, работая под началом у профессионала.

Следует зарегистрировать трудовую деятельность, хотя первые пробные шаги можно сделать неофициально.

Требуется приобрести базовый инструментарий и расходные материалы.

Для раскрутки бизнеса важно продумать рекламную стратегию и реализовать ее. Активно используйте аккаунты в соцсетях и бесплатные площадки для рекламы услуг в Сети.

Услуги свадебного визажиста можно отнести к сезонным. Чтобы заработок был постоянным, рекомендуется не ограничиваться обслуживанием невест.

№5. Монетизация хобби. Изготовление и продажа изделий Hand Made

Суть бизнес-идеи: умение шить, вышивать, плести макраме и т.д. можно монетизировать, если оказывать соответствующие услуги или продавать сделанные своими руками вещи. На продаже хенд мейд изделий можно прилично зарабатывать.

Актуальность:

В первую очередь это вариант для домохозяек и безработных дам всех возрастов. Сегодня ценится уникальность, поэтому изящные поделки, альбомы в технике скрапбукинг, бижутерия и аксессуары для волос и другие изделия, выполненные в единственном экземпляре, находят своего покупателя. Обычно такие вещи приобретают в подарок. Зарабатывать на хобби может любой человек, но доходы будут выше у тех, кто имеет талант и фантазию, а также располагает свободным временем.

Реализация:

В первую очередь следует определиться, какой вид рукоделия для вас предпочтителен. Полезно поискать обучающие видео, чтобы освоить новые приемы, подсмотреть интересные идеи. Также потребуется приобрести хотя бы минимум необходимых инструментов и материалов. Готовые изделия необходимо реализовать. Сделать это можно через сувенирные лавки, которые принимают на реализацию продукцию частных мастеров, через специализированные интернет-площадки, через свою страничку в соцсетях. Параллельно можно записывать мастер-классы по своему хобби, выкладывать в ютуб и зарабатывать на рекламе.

Если у вас имеется коллекция своих работ, используйте ее в рекламе. Что-то можно продать, чтобы закупить инструменты и материалы. Прибыль, которую вы будете получать, раскрутив бизнес, зависит от вашей работоспособности, спроса на изделия этого вида, установленных вами расценок.

№6. Репетиторство, консультации, уроки игры на музыкальных инструментах

Суть бизнес-идеи: если вы на профессиональном уровне владеете музыкальным инструментом, имеете хорошее образование, то можете попробовать свои силы в репетиторстве, в преподавании каких-либо дисциплин.

Актуальность:

Частные уроки востребованы во все времена, образованные люди этим зарабатывали и в прошлом, и в позапрошлом веке. Репетиторством можно заниматься уже в студенческие годы, сегодня есть возможность вести занятия не только очно, но и дистанционно.

Наиболее популярные направления преподавания: иностранные языки для детей и взрослых, игра на фортепиано, гитаре, скрипке и других музыкальных инструментах, школьные дисциплины (в первую очередь математика и русский язык для сдачи ОГЭ и ЕГЭ).

Реализация:

Оцените свой уровень подготовки и склонность к преподаванию. Рекомендуется изучить литературу, где дана методика преподавания выбранного вами предмета – это повысит эффективность занятий и, соответственно, улучшит результаты. А хорошие результаты – залог благоприятных рекомендаций, т.е. рекламы со стороны клиента.

Занятия можно проводить у себя дома или на дому у клиента. Рекламу удобно распространять в бесплатных газетах, на специализированных ресурсах в интернете, через свою страничку в соцсетях. Талантливый преподаватель быстро «обрастает» клиентурой и ему не приходится тратиться на рекламу – его контакты клиенты передают своим друзьям и знакомым.

№7. Собственный блог или сайт

Суть бизес-идеи: вы создаете свой сайт или блог и зарабатываете за счет размещения контекстной и баннерной рекламы, партнерских ссылок, рекламных анонсов и статей и т.д. Деньги поступают от рекламодателей.

Актуальность:

Активная, платежеспособная часть населения все шире использует интернет для работы, общения, получения информации и приобретения товаров. Именно в Сети размещается значительная доля рекламы, и она достигает своей целевой аудитории. Если завести тематический блог или создать сайт с интересным для публики контентом, рекламодателям будет интересна новая площадка для продвижения своей продукции. Например, на сайте, посвященном созданию автономных отопительных систем своими руками, органично будет смотреться реклама котлов отопления и оборудования для котельной. Ее размещение будет приносить доход.

Реализация:

Для создания сайта серьезные финансовые вложения не нужны – покупка домена вместе с оплатой хостинга обойдется в копейки. Сделать сайт можно самостоятельно, благо хватает конструкторов с интуитивно понятным интерфейсом. Важно продумать, какой контент будет размещаться и с какой периодичностью обновляться – он должен быть интересен аудитории, от посещаемости сайта зависит, каких рекламодателей привлечет ресурс и сколько они заплатят за право разместить свою рекламу. Также важен оригинальный дизайн и читабельность текста (к примеру, мелкие светлые буквы на темном фоне раздражают большинство пользователей и они быстро покидают страницу). Доход будет зависеть от раскрутки блога или сайта, количества рекламодателей и условий сотрудничества с ними.

№8. Реклама на балконе или окне квартиры

Суть бизнес-идеи: окна и балкон квартиры или частного дома, выходящие на оживленную дорогу, можно использовать для размещения рекламных баннеров. Важно, чтобы квартира располагалась на нижних этажах в центре города. Если вам повезло, остается найти рекламодателя и договориться об условиях сотрудничества. Заодно можно взять на себя функции посредника между предпринимателем и клиентом.

Актуальность:

Размещение рекламы на городских улицах предпринимателям обходится недешево. И многие с удовольствием соглашаются повесить свои баннеры на балкон или окно квартиры, если изображение будет хорошо просматриваться с разных точек улицы и хозяева квартиры или дома предложат адекватные расценки на аренду импровизированных рекламных площадей. Некоторые хозяева частных домов устанавливают на своем участке у дороги специальные щиты, призывая рекламодателей воспользоваться возможностью разместить свой баннер.

Реализация:

Основная ваша задача заключается в том, чтобы найти рекламодателя и убедить его, что ваш балкон или окно – идеальное место для его рекламы, мимо которой никто не пройдет равнодушно. После заключения договора вы будете получать чистую прибыль без каких-либо вложений.

№9. Реклама на автомобиле

Суть бизнес-идеи: при наличии собственного автомобиля вы можете предоставить его какому-либо предпринимателю для размещения рекламы. Размер выплат зависит от типа и габаритов транспортного средства, районов города, по которым авто чаще всего курсирует

Актуальность:

Изначально рекламные наклейки цепляли только на служебные автомобили самой фирмы, на общественный транспорт. Сегодня автолюбители охотно предоставляют своих «железных коней» в аренду в качестве мобильной рекламной конструкции. Этим убивается сразу несколько зайцев:

пленка рекламной наклейки защищает лакокрасочное покрытие кузова автомобиля от повреждений;

авто привлекает внимание, а потому становится неинтересным для угонщиков;

зарабатываются легкие деньги.

Реализация:

Чтобы реализовать идею, требуется:

иметь в своем распоряжении автомобиль (чем больше его размеры, тем больше дохода от аренды под рекламу);

найти рекламодателя (проще всего – через специализированную площадку в интернете);

обговорить условия сотрудничества и заключить договор;

приехать в сервисный центр для наклейки рекламы на автомобиль.

Размеры ежемесячного заработка в среднем составляют от 5 до 12 тысяч рублей.

№10. Сдача жилплощади в аренду

Суть бизнес-идеи: если у вас есть свободная жилая площадь (комната, квартира, частный дом, дача), ее можно сдать в аренду желающим.При необходимости за солидную дополнительную плату квартиранту оформляется временная или постоянная прописка.

Актуальность:

Желающих снять жилье всегда достаточно, особенно в больших городах. Основную часть долгосрочных клиентов составляет молодежь, решившая жить самостоятельно. На короткий срок жилье снимают туристы, командировочные. Если квартира расположена на 1 этаже дома, можно найти желающих снять ее под офис.

Реализация идеи:

Чтобы сдать жилье в аренду, его нужно иметь. Есть вариант сдавать большую квартиру, снимать для себя маленькую и жить на разницу в цене. Либо снять недорого квартиру на длительный срок и сдавать посуточно по цене существенно выше.

Важно решить вопрос с привлечением клиентов. Помогут объявления в печатных изданиях с соответствующей рубрикой или в интернете — в местных сообществах в соцсетях, на электронных досках объявлений. С клиентом обсуждаются условия аренды и заключается договор.

Ежемесячный доход зависит от размеров и расположения квартиры, наличия и качества ремонта и мебели, продолжительности срока аренды, конъюнктуры рынка. Выгоднее всего почасовая и посуточная сдача, но это хлопотный вариант – необходимо постоянно находить клиентов, наводить идеальный порядок после каждого.

№11. Муж на час

Суть бизнес-идеи: если вы мужчина, принадлежащий к категории «рукастых», умеете работать инструментами, выполнять мелкий бытовой ремонт, то это хороший способ зарабатывать деньги.

Актуальность:

Не всегда у проживающих в доме или квартире людей есть время, инструменты и умения, чтобы выполнить ту или иную работу. Проще вызвать «мужа на час» для того, чтобы отремонтировать выключатель, поставить розетку, повесить зеркало или карниз, заменить кран-буксу в водопроводном кране и т.д. Это востребованная услуга благодаря доступным расценкам, оперативности и качественному выполнению работ.

Реализация:

На первом этапе следует зарегистрироваться как ИП, но перед первыми пробными заказами этого можно и не делать.

Необходимо приобрести базовый набор инструментов и самые востребованные расходники.

Разместить рекламу в печатных изданиях и в интернете (в том числе на Авито), стараясь охватить свой район проживания и прилегающие территории.

На размеры прибыли влияет количество и сложность заказов, установленные вами расценки, качество выполняемой работы.

№12. Фриланс

Суть бизнес-идеи: при наличии свободного доступа в интернет можно продавать свои услуги, связанные с написанием рекламных и информационных текстов, редактурой, переводами, веб-дизайном, СЕО-продвижением и т.д.

Актуальность:

Сайты, новые и старые, нуждаются в хорошем оформлении, в качественном и актуальном контенте. Их владельцы обычно формулируют техзадание, генерируют идеи, а создание дизайна, СЕО-продвижение и написание текстов делегируют профессионалам. Не у всех есть средства, чтобы обращаться в специализированные бюро, поэтому услуги фрилансеров широко востребованы.

Реализация:

Переводчики и копирайтеры могут найти клиентов, зарегистрировавшись на биржах копирайтинга. Специалистам в области веб-дизайна, СЕО и т.д. прямая дорога на Фриланс.ру и аналогичные площадки, на сайты с разделами «Работа на дому». Доходы зависят от специализации фрилансера, количества и сложности заказов.

№13. Дропшипинг

Суть бизнес-идеи: ваша задача – найти оптовых поставщиков каких-либо востребованных товаров и рекламировать их товар на своих страницах в соцсетях, привлекая покупателей. Затем вы принимаете его предварительно оплаченный заказ и заказываете соответствующие товары у поставщика, который отправляет их сразу на адрес покупателя. Таким образом, вы выступаете в качестве посредника и берете процент за услуги.

Актуальность:

В современном мире люди все чаще совершают покупки через интернет, не желая тратить время на поездки по магазинам. Это экономит и время и деньги. Дропшипинг дает возможность покупателю не заниматься самостоятельно поиском поставщиков с выгодными ценами на товары, изучением тонкостей отправки заявки продавцам из Китая или других стран. Проще приобрести товар через посредника, заплатив разумные деньги за сервис.

Реализация:

В первую очередь требуется найти надежных поставщиков качественных товаров, пользующихся спросом. На следующем этапе создается собственный сайт или группы в социальных сетях – это площадки для публикации каталогов и связи с покупателями. Чтобы быстрее найти заказчиков, можно отправлять людям, подписанным на аналогичные группы, запросы на вступление в вашу.

Важно выступать под своим настоящим именем, со своей реальной биографией, а не прятаться за выдуманной личиной с псевдонимом. Это располагает к доверию, на котором построен данный бизнес. Ежемесячный заработок зависит от количества заказчиков, готовых внести предоплату за товары.

№14. Организация совместных покупок

Суть бизнес-идеи: совместная покупка позволяет экономить деньги за счет существенной разницы между оптовыми и розничными ценами даже с учетом организаторского сбора. Чтобы развернуть бизнес, необходимо зарегистрироваться на специализированном сайте, найти поставщиков и покупателей. Затем вы оплачиваете и получаете оптовую партию заказанного товара, расфасовываете и отправляете покупателям. Размер организаторского сбора – 15% стоимости каждой единицы товара.

Актуальность:

Скооперировавшись, люди тратят меньше денег на покупку вещей. Специализированные сайты и группы в социальных сетях пользуются успехом. Услуги организатора совместных покупок пользуются устойчивым спросом.

Реализация:

Важно уметь общаться с людьми и обладать организаторскими способностями. Если вы в себе уверены, регистрируйтесь на соответствующем сайте, ищите добросовестных оптовых поставщиков и собирайте заказы. Грамотная реклама на своих страницах в соцсетях поможет ускорить процесс. Чем больше клиентская база, тем выше доход.

№15. Риэлторские услуги

Суть бизнес-идеи: вы оказываете посреднические услуги, организуя продажу или покупку недвижимости, а также съем и сдачу жилья. Ваша задача – искать подходящие варианты, организовывать просмотры, заниматься оформлением документов. Агент по недвижимости получает определенный процент от сделки. Это работа для человека с выраженными организаторскими способностями.

Актуальность:

Чтобы самостоятельно приобрести или снять недвижимость, необходимо потратить уму сил и времени на поиск вариантов, при продаже или сдаче придется искать покупателей или арендаторов, утрясать массу сопутствующих вопросов. Большинство людей с удовольствием перекладывают все хлопоты на посредника. Риэлторы отказывают услуги частным лицам и организациям, работают онлайн и офлайн.

Реализация:

Начать следует с регистрации ИП. Следующий этап – формирование базы недвижимости. Продавцов и покупателей можно искать на электронных площадках и путем расклейки объявлений. С клиентами заключается договор. Комиссионные агента по недвижимости обычно составляют от 2% до 10% от суммы сделки. На доход существенно влияет уровень цен на недвижимость в ваших местах.

№16. Организатор праздников

Суть бизнес-идеи: подготовив несколько интересных сценариев, вы ищете клиента, которому требуется человек, способный весело и с огоньком провести праздничное мероприятие. В указанное время вы выполняете свою работу и получаете оговоренное вознаграждение. Чтобы стать популярным организатором праздников, важно иметь актерский талант, организаторские способности, умение импровизировать и желание дарить людям радость.

Актуальность:

Люди нуждаются в отдыхе от серых будней, и яркий праздник – отличная возможность встряхнуться. Пригласив профессионального ведущего с интересным сценарием, мероприятие можно сделать веселым и запоминающимся. Нередко организатор готов взять на себя и оформление помещения праздничной атрибутикой. Чаще всего услуги организатора праздников заказывают на детские дни рождения, корпоративы, свадьбы, юбилеи.

Реализация идеи:

Найдите в профильной литературе и интернете максимум идей, которые можно использовать для подготовки сценариев. Полезно сделать о себе зажигательный рекламный ролик. Искать клиентов и рекламировать себя можно в свадебных журналах, через знакомых, соцсети, объявления в газетах, в интернете, на уличных досках. Потребуются некоторые финансовые вложения в костюмы и аксессуары, инвентарь для конкурсов. Чем больше мероприятий закажут, тем выше будет ваш доход.

№17. Проведение тренингов

Суть бизнес-идеи: вы организуете платные вебинары и тренинги. Для этого необходимо обладать знаниями, востребованными аудиторией, и основными приемами ораторского искусства. Обычно речь идет о менеджменте, психологии, личном опыте в каких-либо сферах деятельности.

Актуальность:

В последние десятилетия тренинги активно набирают популярность в России. Очные семинары собирают людей, желающих получить теоретическую подготовку и практические навыки в выбранной области знаний. Но существенно проще организовать вебинар – в онлайн-формате знания можно донести практически в том же объеме, но не потребуется тратить деньги на аренду помещения.

Реализация:

Начать следует с систематизации и пополнения своих знаний, составления программы обучения. Важно продумать подачу информации – аудитории должно быть интересно. Затем распространяется реклама – через соцсети, рассылки и т.д. Уровень доходов напрямую зависит от количества слушателей, которых удалось привлечь, а также от стоимости тренинга.

№18. Выгул собак, дрессировка

Суть бизнес-идеи: если вы умеете обращаться с собаками, любите их, не боитесь, владеете навыками дрессуры, то можете оказывать услуги, связанные с выгулом и дрессировкой. Важное условие – наличие свободного времени в часы, отведенные для утренней и вечерней прогулки, дневных тренировок.

Актуальность:

У хозяев не всегда находится время, чтобы полноценно выгуливать питомцев, а ведь собакам многих пород требуется регулярная физическая нагрузка. Удобно, если находится человек, готовый за определенную плату гулять с собакой, обучать ее базовым командам. Этот вид деятельности доступен людям разных возрастных категорий.

Реализация:

На первом этапе есть смысл поработать неофициально, не оформляя ИП, чтобы попробовать свои силы и оценить финансовую отдачу. Рекламировать услуги желательно на небольшой территории недалеко от места жительства – это позволит брать на выгул одновременно несколько собак и многократно увеличить доходы.

Прежде чем и искать клиентов и оговаривать с ними условия сотрудничества, изучите территорию, найдите места, где выгул собак разрешен, чтобы не нарваться на штраф. Если уровень знаний и навыки позволяют, помимо дежурного выгула можно проводить индивидуальные и групповые занятия для собак с хозяевами

Используйте для рекламы своих услуг в соцсетях или на собственном сайте видео, где вы общаетесь с собаками, демонстрируйте результаты дрессировки – это вызывает доверие и интерес со стороны собаковладельцев.

№19. Помощь студентам

Суть бизнес-идеи: при наличии фундаментальных знаний по тем или иным дисциплинам, что преподаются в вузах, вы можете предложить студентам услуги по выполнению контрольных и курсовых работ, дипломных проектов.

Актуальность:

Общеизвестно, что процент не самых прилежных студентов высок. Чтобы избежать проблем с успеваемостью, они находят людей, которые за них пишут рефераты, готовят чертежи, создают курсовые и дипломные проекты. Зачастую так поступают и работающие студенты-заочники, которым физически не хватает времени на самостоятельное выполнение всех заданий. Если найти хотя бы пару заказчиков из студенческой среды и качественно выполнить работу, клиентская база быстро расширится.

Реализация:

Раскрутить такой бизнес имеет возможность только тот, кто действительно досконально знает предмет. Рекламировать вои услуги удобнее всего непосредственно в учебном заведении подходящего профиля. Доход напрямую зависит от качества услуг и расценок – к хорошим и относительно недорогим исполнителям выстраиваются очереди. Стоимость дипломного проекта составляет порядка 50 тысяч рублей (5 000 рублей за 1 главу).

№20. Услуги переводчика

Суть бизнес-идеи: хорошо владея иностранным языком можно оказывать услуги по переводу текстов – коммерческих, технических, художественных и т.д.

Актуальность:

В современном мире международные связи – обыденное явление, при этом свободно владеет иностранными языками небольшой процент населения России. У частных лиц и компаний регулярно возникает необходимость в переводе деловой переписки, документации и т.д. с иностранного языка на русский или наоборот, поэтому услуги хороших переводчиков востребованы на рынке.

Реализация:

Если у вас есть необходимые знания и документы, подтверждающие высокий уровень владения языком, можно смело приступать к поиску клиентов. В этом помогут электронные доски объявлений, также есть смысл обратить внимание на вакансии в небольших коммерческих фирмах, работающих с зарубежными поставщиками – многим не по карману содержать штатного переводчика и они предлагают частичную занятость, удаленную работу. Также с переводчиками сотрудничают нотариусы. Стоимость услуг зависит от языка и характера текста. Самые высокие расценки на перевод сложных технических текстов и на переводы с экзотических языков.

№21. Услуги дизайнера

Суть бизнес-идеи: умение хорошо рисовать и работать в графических программах открывает широкое поле деятельности.

Актуальность:

Хорошие дизайнеры всегда востребованы. Можно заняться дизайном одежды, интерьера (домашнего, офисного), оформлять буклеты и другую печатную продукцию, разрабатывать логотипы, выкладывать свои рисунки и анимированные открытки на продажу на стоках.

Реализация:

Прежде всего потребуется портфолио. Не лишним будет обновить свои навыки работы в специализированных программах, включая флеш-редактор для создания анимированных картинок. Возможно, понадобятся вложения в хороший профессиональный графический планшет. Далее все по стандартной схеме – поиск клиентов, заключение договора с заказчиком, качественное выполнение работы в оговоренные сроки.

№22. Услуги фотографа

Суть бизнес-идеи: при наличии профессиональной фотокамеры, нескольких объективов с разным фокусным расстоянием, аксессуарами к фототехнике можно попробовать свои силы в услугах по фотосъемке. По договоренности с заказчиком, снимки обрабатываются в графическом редакторе.

Актуальность:

Снимки, полученные на профессиональной фото-сессии, принципиально отличаются от фото, снятых на телефон или любительский фотоаппарат. Хороший фотограф умеет поймать удачный момент, выстроить композицию, работать со светом. При постобработке снимка в графредакторе корректируются изъяны и недочеты. Услуги фотографа востребованы при проведении торжеств, праздничных мероприятий – семейных и корпоративных. Заработанные фотосъемкой деньги можно вложить в оборудование полноценной фотостудии – это позволит уйти от сезонности бизнеса и работать круглый год с полной загрузкой.

Реализация:

Данный вид бизнеса требует не только профессиональной аппаратуры, но и профессиональных навыков фотографирования, художественного взгляда на мир. Рекомендуется предварительно окончить курсы или заниматься самостоятельно, используя тематическую литературу, видеоуроки.

№23. Работа на аутсорсинге

Суть бизнес-идеи: специфика некоторых специальностей дает возможность работать на аутсорсинге, сотрудничая одновременно с несколькими компаниями. Такие услуги нередко предоставляют бухгалтеры, программисты 1С и т.д.

Актуальность:

ИП и небольшие фирмы обычно не могут позволить себе содержать большой штат сотрудников и по возможности прибегают к аутсорсингу – привлекают к работе специалистов со стороны. Такого специалиста не требуется официально оформлять, он работает по договору. Это выгодно предпринимателю – он оптимизирует расходы и получает требуемые услуги в полном объеме.

Реализация:

Такой бизнес могут начать только квалифицированные специалисты (экономисты, бухгалтеры, юристы, программисты и т.д.) с профильным образованием и солидным опытом работы. Доходы зависят от специфики деятельности и занятости.

№24. Клининговые услуги

Суть бизнес-идеи: вы предлагаете клининговые услуги — уборку в квартирах, частных домах, офисах. Перечень работ зависит от ваших возможностей.

Актуальность:

Услугами клининговых компаний пользуется немало людей, но не все, кому требуется помощница по дому, могут позволить себе нанять специалиста с полным арсеналом специализированной техники для уборки. Компромиссный вариант – доступные по цене услуги ИП с классическим набором средств и приспособлений для наведения чистоты.

Реализация:

На первом этапе необходимо вложить средства в покупку базового набора бытовой химии, инвентаря для уборки. В дальнейшем прибыль позволит улучшить техническую оснащенность. Добросовестное отношение к делу приводит к расширению клиентской базы, со временем могут потребоваться помощники.

№25. Школа кулинарного искусства

Суть бизнес-идеи: можно успешно монетизировать свое умение хорошо готовить, украшать блюда, правильно сервировать стол. Кулинарные мастер-классы для взрослых и детей можно проводить у себя на кухне.

Актуальность:

Кулинарные шоу на ТВ, мастер-классы в интернете сделали приготовление блюд популярным хобби. Однако многие люди ищут уроки оффлайн, чтобы иметь возможность разобраться в нюансах, узнать секреты, попробовать самостоятельно приготовить новое блюдо под контролем профессионала. Востребованы уроки, посвященные выбору, хранению, сочетаемости продуктов, приготовлению быстрых повседневных и необычных праздничных блюд, украшению тортов, сервировке стола и т.д.

Реализация:

Чтобы начать такой бизнес, необходимо действительно хорошо разбираться в вопросе и иметь богатый опыт. Важно, чтобы кухня была чистая и оборудована всем необходимым, включая посуду для готовки и сервировки. Не забудьте об экипировке для себя и посетителей занятий. Подготовьте план каждого урока. Так как речь идет о работе с продуктами, и готовые блюда будут пробовать, обязательно оформите медицинскую справку – ее отсутствие отпугнет часть клиентуры.

Чтобы кулинарная школа приносила стабильный доход, уроки должны быть привлекательными для посетителей, интересными и полезными.

№26. Плетение изделий из лозы, перекраска мебели

Суть бизнес-идеи: практичные вещи с уникальным дизайном пользуются стабильным спросом. Если есть свободное время и желание освоить плетение из лозы или перекраску мебели, хобби можно со временем превратить в источник дохода.

Актуальность:

Мебель, плетеная из ивовой лозы, снова в моде и продается по выгодным для мастера ценам. Также популярностью пользуются короба разных размеров и форм, шкатулки из бумажной лозы (бумажных трубочек), окрашенные и покрытые водостойким лаком. Старую мебель для реставрации и перекраски можно приобрести по символической цене или даром на Авито, а потом продать ее там же, превратив в стильный дизайнерский предмет интерьера.

Реализация:

Прежде чем начинать бизнес, необходимо освоить выбранное ремесло, разобраться в тонкостях, добиться высокого качества. Можно на время устроиться в подмастерья к специалисту.

На первом этапе удобнее продавать готовые изделия на интернет-площадках, со временем можно будет изготавливать продукцию по индивидуальным заказам.

№27. Выездной системный администратор

Суть бизнес-идеи: вы можете попробовать заработать на услугах системного администратора, если разбираетесь в программном обеспечении и «железе», умеете настраивать интернет, объединять ПК в единую систему и т.д.

Актуальность:

Компьютерная техника в домах и офисах требует регулярного обслуживания, настройки, обновления программного обеспечения, проверке на вирусы и т.д. Но далеко не все пользователи ПК и гаджетов в состоянии выполнить все необходимые манипуляции самостоятельно. Вызов специалиста позволяет оперативно решить проблемы.

Реализация:

Если вы действительно досконально разбираетесь в компьютерной технике, то работа выездным системным администратором станет стабильным источником дохода. Для этого надо открыть ИП и начать рекламировать свои услуги в интернете и оффлайн. За один выезд специалист может заработать от 1 до 5 тысяч рублей, точная цифра зависит от сложности задачи.

№28. Сетевой маркетинг

Суть бизнес-идеи: если у вас ярко выражен дар убеждения, и вы умеете продавать, то в сфере сетевого маркетинга вас может ожидать успех. Ваша задача заключается в поиске людей, готовых покупать продвигаемый товар, а также продавать эту продукцию за процент от сделки. В свою очередь, вы будете получать проценты со своих продаж и с продаж, совершенных людьми, которых вы привлекли.

Актуальность:

Самые известные представители сферы сетевого маркетинга – крупные производители косметической продукции и товаров для дома. Число их консультантов растет с каждым днем, основание пирамиды увеличивается и это приводит к росту доходов всех, кто стоит выше. Нередко можно услышать мнение, что сетевой маркетинг является «мыльным пузырем», что это обман и заработать в этой структуре невозможно. Однако многие трудятся в этой системе годами, и покидать ее не собираются – уровень доходов устраивает.

Реализация:

Первый шаг к работе в сфере сетевого маркетинга – регистрация в одной из компаний, функционирующей по этому принципу. Далее вам будет необходимо приобрести каталоги и подробно изучить представленную продукцию, посетить несколько тренингов, разобраться с бизнес-планом. После этого вы приступите к своей работе – поиску тех, кто купит ваш товар, и тех, кто готов стать его продавцом.

Успешный представитель сетевого маркетинга способен ежемесячно зарабатывать несколько тысяч $. Но чтобы добиться такого результата, необходимо уметь располагать к себе людей, убеждать их, представлять продукцию в максимально выигрышном свете. Это требует яркой фантазии, обаяния, уверенности в себе.

Итак…

Вам решать, какое направление выбрать, но в любом случае это будет попытка построить бизнес с нуля. Рискните. Найдете свою, уникальную, нишу и своих клиентов – добьетесь победы. Это реально.

Открываем бизнес с нуля: первые шаги

Изучив все 28 бизнес-идей нетрудно понять, что во всех случаях от вас требуются какие-либо знания и умения. А потому ваш интеллектуальный багаж и набор навыков является отправной точкой.

Шаг первый. Выбор бизнес-идеи.

Составьте список своих знаний и умений, которые можно монетизировать. Важно понимать, что придется конкурировать, и это значит, что ваш профессиональный уровень должен быть выше среднего на рынке. Проведите мониторинг – посмотрите, какие виды деятельности из подходящих вам более востребованы, уровень расценок на услуги, в каких аспектах потенциальные конкуренты вас превосходят, а в каких преимущество на вашей стороне.

В свое время будущий основатель сети закусочных Subway придумал свой идеальный саб, собрав воедино интересные идеи, подсмотренные у конкурентов – оригинальную форму, необычную начинку, особое тесто.

Шаг второй. Тестируем идею

Возьмите лист бумаги и напишите ответы на ряд вопросов:

Ваши услуги или продукция пользуются спросом? Вы профессионально разбираетесь в теме? То, что вы предлагаете, лучше/качественнее/доступнее по цене по сравнению с предложениями конкурентов? Есть ли у вас уникальное торговое предложение? Почему покупать должны обязательно у вас, без вариантов? Вы понимаете, на какую целевую аудиторию работаете? Вы представляете, как продавать/продвигать ваши услуги или продукцию?

Если на все вопросы вы дали положительный ответ, можете начинать свой бизнес.

Шаг третий. Разработка плана действий

Составьте хотя бы краткий перечень предстоящих дел. К примеру:

Подготовить список конкурентов, проанализировать каждого на предмет сильных и слабых сторон, сопоставить со своими сильными и слабыми сторонами.

Составить список доступных рекламных возможностей (соцсети, собственный сайт, бесплатные газеты, электронные доски объявлений и т.д.).

Составить список базового оснащения — оборудование/спецодежда/инвентарь/расходные материалы и т.д.

Подсчитать прогнозируемую чистую прибыль (без учета расходов).

Подсчитать минимальное количество клиентов в месяц (неделю, день) для достижения желаемого дохода.

Рассчитать, сколько денег с каждой продажи требуется откладывать на развитие бизнеса.

Определить, на что будет потрачена первая сумма, скопленная на развитие.

Выяснить, требуются ли документы (сертификаты, медицинская справка и т.д.) для начала трудовой деятельности. Если сразу предстоит работать с юридическими лицами, не обойтись без оформления ИП или ООО. В остальных случаях сделать это можно позже, убедившись, что у бизнеса есть перспективы.

Выполнив указанное, можно приступать к запуску бизнеса и его тестированию на реальных клиентах.

Шаг четвертый. Запуск продаж

Как запустить продажи?

Для услуг. Проведите тест на родственниках, друзьях, знакомых. Важно узнать их мнение о качестве услуг, конкурентоспособности. Если отзывы положительные, начинайте искать реальных клиентов, к примеру, создав группу в соцсетях и пригласив туда потенциальных представителей целевой аудитории, разместив рекламные объявления в Сети, в газетах и на уличных стендах.

Для товара. Если речь идет о посреднических услугах, приобретите продвигаемый товар, чтобы проверить его качество и сделать авторский обзор. Выложите обзор на своих страничках в социальных сетях, на своем сайте. Пригласите в группу людей из схожих групп.

Шаг пятый. Корректировка

План в процессе реализации неизбежно претерпит изменения, и это нормально. Невозможно предугадать абсолютно все. Результаты первых шагов помогут определить свои слабые места и более точно спланировать дальнейшие действия.

Заключение

Вывод из данной статьи простой – собственный бизнес вполне реально начать, не имея стартового капитала, просто дорога к вершине будет длиннее и сложнее. Но все преодолимо, если правильно выбрано стратегическое направление и упор сделан на свои сильные стороны.

А если у вас возник вопрос «что мне делать, если нет ни идей, ни конкурентоспособных навыков?», то ответ может быть только один: бизнес – это не ваше. В этом нет ничего страшного – абсолютное большинство трудоспособного населения страны работает на кого-то, и это нормальное положение вещей. В конце концов, в России лишь небольшой процент людей рискнул начать свое дело и удерживается на плаву.

Фото: pixabay.com, автор- ngocphuc1404