В незаконном обналичивании более 1 млрд рублей подозревают жителей Красноярска

– Возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п.«б»ч. 2 ст. 173.1 (Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ, – говорится в сообщении пресс-службы управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве добавили, что их подозревают в незаконном выводе в наличный оборот более 1 млрд рублей. Дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

По версии следствия, подозреваемые объединились в организованную группу, которая через подставных лиц приобретала и учреждала фирмы. Эти организации не занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью, а с помощью фиктивных сделок обналичивали деньги. Это делалось за вознаграждение в 10-13% от суммы.

В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно. Два фигуранта арестованы, один заключен под домашний арест, еще четверо отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверяется.

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