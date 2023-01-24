В Новосибирской области издали первую районную Красную книгу

Прошла презентация первой Красной книги Ордынского района, а также монографии «Чингис-городок. Караканское порубежье XVII века на евразийской исторической сцене», созданные при поддержке Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт», Банка «Левобережный» и частного благотворителя Алексея Клещева.

— Красная книга вышла тиражом 320 экземпляров и включает 50 очерков: каждый из них сопровождается фотографией или рисунком вида растения, описанием его морфологии, экологии и ареала, — говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт».

Несколько сотен экземпляров книг передадут в сельские и школьные библиотеки Ордынского района, что будет способствовать популяризации исторических и естественных наук, сохранению культурного и природного наследия, формированию ценностного отношения к малой родине.

Как сообщил Николай Лащинский, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории геосистемных исследований ЦСБС СО РАН, впервые в российской практике в Красную книгу включили миксомицеты — организмы, стоящие на рубеже между растительным и животным царствами. В Азии многие из них были, опять же, впервые найдены в Ордынском районе.

Монография «Чингис-городок», над созданием которой работали научные сотрудники Института истории СО РАН, кандидаты исторических наук Иван Соколовский (автор) и Вадим Журавлев (научный редактор), посвящена, в том числе, событиям 1631 года — самому крупному в истории сражению на территории современной Новосибирской области. По словам Вадима Журавлева, оно оказало огромное влияние на судьбу Северного Китая, Монголии, Большого Алтая, части современного Казахстана и почти на сто лет определило южную границу русского влияния в Азии. Тираж издания — 500 экземпляров.

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