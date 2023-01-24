Владельцы многоквартирных домов в ЖК смогут решить, как управлять общим имуществом

Соответствующий законопроект уже разработан, его внесут на рассмотрение в нижнюю палату члены Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ уже в весеннюю сессию, пишет «Парламентская газета». Суть законопроекта заключается в том, что через систему открытых конкурсов, проводимых региональными властями, планируется создать гарантирующие управляющие организации, в ведение которых могут попасть и новостройки.
По словам одного из инициаторов и разработчиков проекта, председателя думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, гарантирующие управляющие организации (ГУО) будут работать с МКД, соответствующими определенным условиям:
— Речь об аварийных домах, о «зависших» без управления домах, а также о новостройках, в которых на первых порах совсем мало заселенных квартир, — пояснил парламентарий.
В соответствии с предлагаемым законопроектом:
Сергей Пахомов при этом отметил, что одной из веских причин для лишения статуса ГУО, согласно законопроекту, будет считаться неоднократное нарушение правил содержания жилого фонда, выявленное в результате проверок.
Авторы законопроекта также считают, что имеет место и пробел в процедуре выбора способа управления ЖК. Поэтому владельцы домов в перспективе смогут выбрать одну из трех систем управления общим имуществом: непосредственное управление, товарищество собственников недвижимости или управляющая организация. По умолчанию рекомендуется непосредственное управление собственниками.
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Фото: pixabay.com — AnnaSvist
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