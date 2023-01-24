Владельцы многоквартирных домов в ЖК смогут решить, как управлять общим имуществом

Соответствующий законопроект уже разработан, его внесут на рассмотрение в нижнюю палату члены Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ уже в весеннюю сессию, пишет «Парламентская газета». Суть законопроекта заключается в том, что через систему открытых конкурсов, проводимых региональными властями, планируется создать гарантирующие управляющие организации, в ведение которых могут попасть и новостройки.

По словам одного из инициаторов и разработчиков проекта, председателя думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, гарантирующие управляющие организации (ГУО) будут работать с МКД, соответствующими определенным условиям:

способ управления домом не определен собственниками жилых помещений;

дом никем не управляется по причине лишения лицензии управляющей компании (УК),

дом признали аварийным, и теперь он подлежит сносу.

— Речь об аварийных домах, о «зависших» без управления домах, а также о новостройках, в которых на первых порах совсем мало заселенных квартир, — пояснил парламентарий.

В соответствии с предлагаемым законопроектом:

статус ГУО сроком на пять лет будут присваивать региональные власти (на основании открытого конкурса) юрлицам, специализирующимся на управлении МКД и входящим в соответствующие саморегулируемые организации (СРО);

претендующие на статус ГУО УК должны будут иметь в своем составе технический персонал, инженеров и материально-техническую базу, плюс к этому — заключенные договоры с ресурсоснабжающими организациями (по каждому ресурсу отдельно), договоры об обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования;

региональные власти будут оказывать поддержку ГУО по управлению «невыгодным жильем», предоставляя субсидии для возмещения недополученных доходов, включая компенсации задолженностей потребителей за коммунальные услуги.

Сергей Пахомов при этом отметил, что одной из веских причин для лишения статуса ГУО, согласно законопроекту, будет считаться неоднократное нарушение правил содержания жилого фонда, выявленное в результате проверок.

Авторы законопроекта также считают, что имеет место и пробел в процедуре выбора способа управления ЖК. Поэтому владельцы домов в перспективе смогут выбрать одну из трех систем управления общим имуществом: непосредственное управление, товарищество собственников недвижимости или управляющая организация. По умолчанию рекомендуется непосредственное управление собственниками.

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