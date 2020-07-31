В НГТУ НЭТИ разработали образовательную программу для подготовки инженерной элиты

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ (НГТУ НЭТИ) разработал новую передовую образовательную программу по направлению 22.04.01 – «Материаловедение и технологии материалов», сообщили в пресс-службе университета. Отмечается, что программа предусматривает возможность для студентов участвовать в научно-исследовательской работе с выполнением реальных проектов по созданию новых материалов и поиску новых способов их обработки. При этом, программа построена на основе индивидуальных образовательных траекторий, для каждого студента выстраивается отдельный учебный план с учетом его научных интересов. По выбору студенты могут проходить обучение полностью на английском языке.

— Знание научного английского языка очень важно для будущих ученых-материаловедов, которым, скорее всего, придется работать в том числе в международных научных коллективах, — уточнили в НГТУ НЭТИ.

Первый набор по программе пройдет на механико-технологическом факультете в 2021 году, предусмотрено 20 бюджетных мест.

— Главная задача новой программы – подготовить «инженерную элиту»: материаловедов и исследователей для Центра коллективного пользования СКИФ, строительство которого сейчас начинается под Новосибирском. Использование мощного синхротронного излучения даст принципиально новые возможности исследования и создания прорывных материалов с новыми свойствами. Предполагается, что материаловеды НГТУ НЭТИ получат собственную исследовательскую станцию на синхротроне, — говорят в университете.

Ученые НГТУ НЭТИ уже сейчас готовят оборудование и исследовательские программы для работы на синхротроне. Подготовка оборудования и исследовательских программ ведется в сотрудничестве с Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

— Мы полагаем, что выпускники образовательной программы будут востребованы на промышленных предприятиях и в научных организациях, которые занимаются созданием и исследованием новых и традиционных материалов. Но главным потребителем выпускников будет Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), организованный в рамках проекта Академгородок 2.0, — говорит начальник управления стратегии образования НГТУ НЭТИ Наталья Плотникова.

По ее словам, НГТУ НЭТИ разработал передовую образовательную программу по направлению «Материаловедение и технологии материалов» совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС». В качестве разработчиков программы привлечены доценты кафедры физического материаловедения НИТУ «МИСиС» Михаил Горшенков, Игорь Щетинин и Владислав Задорожный. В новой программе предусмотрено изучение дисциплин «Физические свойства материалов», «Спектроскопические и зондовые методы» (блок дисциплин по выбору) в дистанционном формате, занятия будут вести преподаватели НИТУ «МИСиС».

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ