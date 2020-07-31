Новосибирск стал лидером по росту летних веранд

Российский общепит реагирует на изменение спроса и осваивает новые форматы. Аналитики 2ГИС исследовали динамику основных сегментов общественного питания и изучили влияние самоизоляции на рынок.

— В целом темпы роста общепита в России замедляются: за прошлый год динамика в половине городов-миллионников превышала 10%, а в первой половине 2020 года сопоставимый прирост продемонстрировали только Уфа (+18,7%) и Омск (+10,3%). Эти города и раньше отличались высокой динамикой развития рынка, но в этом году она замедлилась. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с приростом количества точек общепита на 7,3%, — говорят аналитики.

Отмечается, что в подавляющем большинстве крупнейших городов прирост числа заведений не превысил 6%. В Новосибирске этот показатель составил 2,6%.

— Решающее значение для сферы общественного питания имели ограничения, которые повсеместно ввели в марте 2020 года. С этого времени в большинстве миллионников России прирост числа заведений остановился или их число начало сокращаться. С середины 2019 года до марта число организаций общепита, по данным 2ГИС, в среднем увеличивалось на 1% в месяц. В марте 2020 года их число уменьшилось на 2%. Затем динамика стала положительной, но всего +0,2% в месяц, т. е. по сравнению с докризисным полугодием темпы роста упали в 5 раз, — констатируют аналитики.

Худшая динамика — у Перми и Нижнего Новгорода, где количество баров, кафе и ресторанов сократилось. Такое снижение объясняется давним трендом на замедление рынка, который наметился в этих городах ещё в 2019 году, задолго до введения ограничительных мер.

Число заведений, работающих в формате летних веранд, в сравнении с прошлым годом выросло в 12 из 15 городов-миллионников, за исключением Уфы, Ростова-на-Дону и Омска.

— Лидером по приросту заведений, переориентировавшихся на этот формат, стал Новосибирск. Тут их доля увеличилась более чем на 9%, несмотря на долгий простой общепита в условиях карантина и довольно позднее разрешение на работу в формате летних веранд. Следом за Новосибирском идут Пермь и Казань с динамикой +9% и +7,3% соответственно, — говорится в сообщении.

Аналитики 2ГИС изучили динамику среднего чека в заведениях общественного питания. Несмотря на кризисные явления и временную приостановку работы сферы, ценовая политика осталась стабильна в большинстве городов.

По данным 2ГИС в Екатеринбурге за год стало меньше дешёвого общепита и больше дорогого, из-за чего средний чек по городу подорожал на 97 рублей. В остальных миллионниках изменения менее значительные. Лидеры по приросту стоимости среднего чека — Екатеринбург (+16,7%) и Нижний Новгород (+7,5%). Самый высокий средний чек на 1 июля 2020 года ожидаемо в Москве — 1199 рублей. За год он даже снизился почти на 2%. Следом по размеру среднего чека идут Ростов-на-Дону (897 рублей) и Санкт-Петербург (790 рублей), но и там средний чек практически не изменился. В Новосибирске средний чек вырос на 1% (с 580 рублей до 586 рублей). Самый доступный общепит — в Омске со средним чеком 518 рублей.

— Противоположная ситуация сложилась со стоимостью бизнес-ланчей, цены на которые год от года были стабильны. Снижение спроса на бизнес-ланчи привело к повсеместному повышению цен на него — в среднем дороже стало везде, — отмечают аналитики 2ГИС.

По их подсчетам, меньше бюджетных ланчей стало в Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и Челябинске. Больше дорогих предложений стало в Волгограде, Ростове-на-Дону и Уфе. В лидерах по росту стоимости бизнес-ланчей — Челябинск (+10,2%), Екатеринбург (+8,8%) и Красноярск (+8,7%). В этих городах больше заведений стали предлагать обеды в диапазоне от 150 до 250 рублей.

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