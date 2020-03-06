В НГТУ НЭТИ разработают первый российский накопитель для Арктики

Ученые Института силовой электроники (ИСЭ) НГТУ НЭТИ ведут разработку первого российского накопителя для Арктики, сообщили в пресс-службе университета со ссылкой на директора института, профессора Сергея Харитонова. Отмечается, что сейчас идет математическое моделирование процессов работы устройства и отдельные натурные испытания, первый опытный образец может быть создан в 2021 году.

— Арктика предъявляет особые требования к накопителям энергии. Во-первых, аккумуляторные батареи должны быть защищены от низких температур. Для этого проектируется специальная система термоизоляции батарейного отсека и его подогрева, которая будет работать в период хранения энергии. На обогрев будет уходить не более 1—3 % мощности накопителя. Во время работы накопитель обогревает себя сам за счет электрохимических процессов, в этот период обогрев будет автоматически отключаться, — рассказывает руководитель работ Сергей Харитонов.

По его словам, разрабатываемая система накопления энергии будет рассчитана на температуры до минус 60 градусов. Другое требование Арктики – повышенная надежность накопителя.

— Арктический накопитель находится на огромном расстоянии от производителя или сервисного центра, между ними много сотен километров болот. Если он сломается, никто не успеет его быстро починить», — говорит Сергей Харитонов. — Поэтому в разрабатываемый образец закладывается тройной ресурс надежности, все системы многократно дублируются, используется модульный принцип построения, чтобы снизить риск выхода из строя.

Сергей Харитонов подчеркнул, что фактически разрабатывается продукт по стандартам, по которым университет работает с космосом, используются технологии резервирования аппаратных средств, которые наработаны во время разработки систем электроснабжения российских космических аппаратов.

Отмечается, в последние годы инженеры ИСЭ НГТУ НЭТИ разработали и успешно внедрили несколько современных систем электроснабжения для отечественных аэрокосмических объектов, которые имеют повышенную энергоэффективность и достаточно хорошие массогабаритные показатели. Специалисты института являются одними из ведущих российских разработчиков в этой области.

Разработчики предполагают, что перспективные накопители будут использоваться для электроснабжения отдаленных поселений Крайнего Севера в составе гибридных солнечно-дизельных или ветряно-дизельных энергетических станций. Накопители будут автоматически запасать энергию в период ее избытка и отдавать в сеть в период ее недостатка.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ