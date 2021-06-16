В НГТУ НЭТИ в этом году появятся дополнительные бюджетные места

307 дополнительных мест это:

Увеличение количества бюджетных мест связано с правительственными программами поддержки подготовки специалистов для приоритетных отраслей развития экономики. В НГТУ НЭТИ рост коснется, в первую очередь, технических специальностей.

Лидерами стали следующие направления обучения (бакалавриат и специалитет):

— Следует заметить, что в этом году для поступающих в НГТУ НЭТИ расширены и другие возможности, — комментирует проректор по учебной работе университета Сергей Чернов. — Так, абитуриент может выбрать, результаты ЕГЭ по какой дисциплине предоставить третьими. Например, поступающие на технические специальности могут выбирать между физикой и информатикой. Кроме того, у нас в вузе при подаче заявления можно заявить участие в конкурсе по четырем направлениям/специальностям.