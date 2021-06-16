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На «Звезде» может появиться спортивно-реабилитационный кластер

  • 16/06/2021, 16:01
Автор: Юлия Данилова
Новости Новосибирска
Он уже прошел комиссию по масштабным инвестиционным проектам.

— В 2020 году был заключен договор аренды на участок 3 га под размещение масштабного социально-культурного проекта — спортивно-реабилитационный парк «Звезда». Участок был передан из федеральной в региональную собственность, — сообщил в ходе отчета на заседании комитета по бюджету регионального Заксобрания начальник департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Председатель парламента Андрей Шимкив заинтересовался этим проектом, отметив, что депутаты о нем не знали и не принимали участие в комиссиях, где он рассматривался.

— Этот проект будет расположен на территории пляжа в Академгородке. Он рассматривался на комиссии по масштабным инвестиционным проектам (МИП). Комиссия проходила по распоряжению губернатора, — пояснил Шилохвостов.

Шимкив заявил, что никакой комиссии по «Звезде» он не помнит.

Во время пресс-подхода зампредседателя бюджетного комитета Ирина Диденко отметила, что процесс управления госсобственностью в Новосибирской области более-менее устаканился, но до конца все-таки не отработан. В качестве примера она привела ситуацию со спортивным кластером на «Звезде».

В Министерстве экономического развития Новосибирской области корреспонденту Infopro54 сообщили, что эта тема находится в компетенции Минспорта. В Минспорта отметили, что комиссии по МИП в ведомстве давно не проходили, и рекомендовали направить запрос на получение более детальной информации по проекту. Редакция запрос отправила.

Депутат горсовета Новосибирска от Советского района Виктор Стрельников на вопрос редакции ответил, что ничего не знает о проекте.

— У меня такой информации не было. Более того, в администрации Советского района также информация не проходила. Я связался с отделом архитектуры, строительства, земельных и имущественных отношений, — отметил депутат.

Судя по сайту пляжа «Звезда», ключевым арендатором территории выступает ООО «НЕОКОМ-СЕРВИС». Генеральным директором компании является Сергей Журавлев, учредителем — известный в Новосибирске бизнесмен Михаил Потапов. Выручка компании за 2020 год составила 9 млн рублей (-19 млн к 2019 году), прибыль 25 тысяч (-691 тысяча) Михаил Потапов также является учредителем компаний ООО «Меркурий», ООО «Сигма», ООО «Инициатива», АНО «Спортивная Сибирь». Кроме того, он основатель группы «Неоком», девелопер (бизнес-центр «Гнесинка») и т.д.

Корреспондент Infopro54 обратился в «НЕОКОМ-СЕРВИС» за комментарием о проекте. В компании пообещали, что с редакцией свяжется человек, отвечающий за работу со СМИ. На момент публикации материала звонка не было.

Парк отдыха «Звезда» расположен на берегу Обского водохранилища в 30 минутах езды от Новосибирска и на расстоянии пешей доступности от Академгородка. Является одним из самых популярных мест отдыха у жителей Советского и других районов Новосибирска. Въезд на машине на территорию платный. Сейчас на территории парка «Звезда» работают несколько туристических баз, спортивные площадки, кафе, водные аттракционы, летние гостевые домики, прокат спортивного инвентаря, беседок и мангалов и т.д.

Фото из группы парка «Звезда» Вконтакте 

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Пляж Звезда депутаты Госсобственность бизнес


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