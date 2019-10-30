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12 молодых ученых получат гранты правительства Новосибирской области

Общий объем гранта — 6 млн рублей.
  • 30/10/2019, 12:36
12 молодых ученых получат гранты правительства Новосибирской области

Министерством науки и инновационной политики региона подведены итоги конкурса на предоставление грантов правительства Новосибирской области молодым ученым. Победителями конкурса стали 12 молодых ученых, которые получат 6 млн рублей до конца октября этого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, гранты на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением научных (научно-исследовательских), а также научно-технических работ, в 2019 году получат: Егор Баторов (проект «Миелоидные супрессорные клетки в раннем посттрансплантационном периоде у больных множественной миеломой»); Евгений Бутаков (проект «Разработка экологически чистой технологии факельного сжигания углей и отходов их переработки в энергетических котлах»); Павел Гаврюшкин (проект «Поиск новых сверхпроводящих материалов в системах Ni – (легкий элемент)»; Анастасия Иванова (проект «Исследование новых молекулярно-генетических маркеров внезапной сердечной смерти, выявленных при анализе результатов полноэкзомного секвенирования»); Роман Князев (проект «Изучение инотропных свойств и фундаментальных механизмов действия аполипопротеина А-I с целью разработки нового класса соединений для лечения острой сердечной недостаточности»); Марина Леонова (проект «Совершенствование методов диагностики при микоплазмозе животных»); Александр Макаров (проект «Разработка метода дозиметрии нейтронов при проведении бор-нейтронозахватной терапии»); Анна Нуштаева (проект «Выявление потенциальных маркеров метастического потенциала опухолевых клеток злокачественных опухолей молочной железы»); Ирина Онищенко (проект «Изучение распространения и путей заноса вируса артрита-энцефалита коз на территории Новосибирской области»); Вячеслав Пискарев (проект «Выявление высокопродуктивных образцов пшеницы мягкой яровой, устойчивых к листовым патогенам и адаптированных к условиям Сибири»); Владислав Прокип (проект «Формирование защитных покрытий на графитовых и карбидокремниевых изделиях для прямоточных двигательных установок нового поколения»); Дмитрий Селин (проект «Новые данные по археологической карте Новосибирской области»).

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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