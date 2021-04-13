В ННИИТО пытаются воссоздать центр терапии пациентов с ДЦП

— У нас есть ряд новых интересных направлений, по которым мы работали в 2020 году и продолжим в 2021-м. Одно из них связано с детским центром, его мы обособили в отдельное подразделение в структуре института, — сообщил на пресс-конференции директор ННИИТО Андрей Корыткин. — Мы выделили группу спортивной и балетной травмы в отдельное подразделение. Сейчас пытаемся воссоздать когда-то существовавший в Новосибирске центр терапии пациентов с ДЦП — как хирургический, так и реабилитационный этап.

Кроме того, специалисты института получили европейский патентный сертификат по работе в части возмещения тяжелых дефектов таза посредством определенных процедур.

— Это работает как конструктор Lego. Мы посредством каких-то частей восстанавливаем дефекты, которые не можем восстановить обычными имплантами. Мои коллеги из ортопедического подразделения разработали ряд интересных конструкций и макеты инструментов, позволяющих их имплантировать наиболее оптимальным образом, — пояснил Корыткин. — Ряд изделий, имеющихся в арсенале больших ортопедических центров, этого не предполагает, а наша технология работает как конструктор. Это очень перспективная история.

Кроме того, в ННИИТО проведена работа по патентованию технологии восстановления костей черепа с помощью аддитивных технологий.

— Для пациентов с онкозаболеваниями после резекции костей визуальные дефекты черепа были серьезной проблемой. Сейчас с помощью инженеров и наших технологических партнеров, которые могут изготовить индивидуальные импланты, ее удается решить. Наши нейрохирурги получили патент, и это одно из самых интересных направлений, которое будет востребовано в нашей дальнейшей работе, — уверен Андрей Корыткин.

Сейчас, по его словам, одной из ключевых задач института также является решение вопроса по расширению площадки. ННИИТО работает в здании 1937 года постройки, оно уже не соответствует требованиям оказания высокотехнологичной помощи и не позволяет обеспечить соответствующие условия пребывания для пациентов.

— На разных стадиях проработки у нас находятся предложения по нескольким инфраструктурным проектам. Если мы получим поддержку, то приступим к их реализации, — заявил директор ННИИТО.

Более детально об инфраструктурных планах он говорить отказался, но отметил, что они обсуждались в марте в ходе визита в ННИИТО министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.