Из-за пандемии сибирские клиники задолжали пациентам около 20% операций

— У нас есть определенный скрытый долг перед населением. В среднем в год Новосибирская областная клиническая больница оперирует около 37 тысяч пациентов. В 2020 году из-за того, что мы были перепрофилированы под прием ковидных пациентов, мы провели около 32 тысяч операций. Этот недобор завтра обязательно реализуется обострением процесса заболевания, показанием к оперативному лечению и т.д. По всему СФО медучреждения по объективным причинам в 2020 году недолечили около 20% пациентов как по терапии, так и по хирургии, — сообщил на пресс-конференции главный врач Новосибирской областной клинической больницы, главный хирург региона и Сибирского федерального округа Анатолий Юданов.

С января 2021 года облбольница открылась на госпитализацию по всем подразделениям, чтобы погасить накопившийся долг.

— Мы должны изыскивать для этого возможности, так как лечение пациентов в плановом порядке дает более благоприятный исход и обходится дешевле с экономической точки зрения, чем оказание неотложной медицинской помощи, — пояснил Юданов.

По высокотехнологичной помощи (ВМП) облбольница выполнила практически весь объем госзадания, прописанный на 2020 год: 3,5 тысячи операций по 19 профилям ВМП на общую сумму около 400 млн рублей.

— Госзадание у нас не выполнено только по одному профилю — трансплантации органов. Многие медорганизации, которые работали как донорские базы, также были переведены в режим работы ковидных госпиталей. Но на 2021 год мы получили почти тот же объем по ВМП, — сообщил Анатолий Юданов.

ННИИТО удалось на 100% выполнить госзадание по всем профилям ВМП — травматология, ортопедия, нейрохирургия: прооперировано около 7 тысяч пациентов, 7,3 тысячи получили лечение в стенах института. При этом медучреждение также работало как ковидный госпиталь.