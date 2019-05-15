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В «Ночь музеев-2019» в Новосибирской области будут работать более 60 площадок

Акция пройдет с 18 на 19 мая.
  • 15/05/2019, 17:54
В «Ночь музеев-2019» в Новосибирской области будут работать более 60 площадок

Поговорить с предметами, размяться с прялкой и поиграть с вечностью смогут жители Новосибирской области в ходе акции «Ночь музеев», которая пройдет в ближайшие выходные. Всего в регионе в ночь с 18 на 19 мая будут работать более 60 площадок – музеи, галереи, концертные залы, выставочные площадки и другие учреждения культуры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова, акция «Ночь музеев» пройдет не только в областном центре, но и в районах.

Отмечается, что в 2019 году акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев, пройдет в Новосибирской области в ночь с 18 на 19 мая и будет посвящена теме «Музеи как центры культуры», а также Году театра. Музеи, галереи, концертные залы, выставочные площадки и другие учреждения культуры откроют свои двери для гостей в вечернее время и подготовят увлекательные программы и интересные сценарии как для взрослых, так и для маленьких посетителей.

Так, Новосибирский музей природы подготовил программу «Предметы говорят». Музейные сотрудники-«медиумы» помогут посетителям пообщаться с предметами, расскажут, на что те или иные экспонаты жалуются или, наоборот, довольны своей судьбой, как проходит их «жизнь» в музее. Начало «спиритического сеанса» – каждый час с 16:00 до 23:00.

В Новосибирском государственном краеведческом музее кроме постоянных экспозиций «История Новосибирской области» и «Сибирь в древности», посетители музея смогут посетить выставки театрального художника-постановщика Ольги Смагиной «Театральные зарисовки» и Юрия Шахояна «Игра с вечностью».

На территории исторического парка «Россия – Моя история» запланирована выставка ретро-автомобилей.

Новосибирский государственный художественный музей предлагает своим посетителям принять участие в мастер-классах, конкурсах, викторинах, фотосессиях, послушать концерты, которые будут проходить непосредственно на экспозиции, посетить экскурсии и выставки. В арт-цоколе (ул. Свердлова, 10) откроется выставка «Пин-ап. Девушки с обложки».

Насыщенная программа ожидается и в районах Новосибирской области. Венгеровский краеведческий музей им. П.М. Пономаренко откроет выставку «Музей под открытым небом», посвященную истории Венгеровского района. Для младших школьников будет работать театральная гостиная «Как хорошо, что есть театр!». Посетителям предложат поучаствовать в квесте «Я путешествую по музею» и фитнес-клубе XIX века «Разомнемся за прялкой, рубелем и ступой».

В Маслянинском историко-краеведческом музее будет организован день открытых дверей и дружеская беседа с посетителями на тему: «Какие тайны хранит музей». В Барабинском краеведческом музее будут организованы экскурсии по экспозиционным залам музея и по выставке «Гончарное ремесло».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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