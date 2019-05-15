В Новосибирске прошел Фестиваль красоты Сибири

14 мая в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошёл Beauty Champions Battle: Фестиваль красоты Сибири и Полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Своим мастерством поделились 42 эксперта и членов жюри. Мероприятия состоялись в рамках «Сибирской недели красоты», сообщили в региональном минпромторге.

В течение дня посетители выставки и участники из Томска, Кемерова, Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Алтайского края имели возможность посетить мастер-классы, пообщаться с поставщиками услуг и материалов. Своё мастерство представили парикмахеры, визажисты, мастера маникюра и дизайна ногтей, барберы, лэшмейкеры. Судьями Чемпионата стали чемпионы мира, сертифицированные тренеры Сборной России.

В рамках события состоялись показ коллекций модной одежды, постижёрных изделий, боди-арта, свадебных образов, креативных стрижек, шоу-программа на сцене с привлечением чемпионов мира по парикмахерскому искусству. Во второй раз организовали барбер-баттл, где показали тренды в стрижке бород. По словам президента Союза профессионалов индустрии красоты Сибири Ии Клестовой, есть участники – золотые призеры как 2018, так и 2019 года. Были и те, кто пообещал вернуться в следующий раз.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга