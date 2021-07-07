В Новосибирск приедет лидер «Справедливой России»

О рабочем визите Сергея Миронова в Новосибирскую область сообщила его пресс-служба. У лидера фракции «СР» в Госдуме РФ Сергея Миронова в Новосибирске запланированы два официальных мероприятия, говорится в сообщении. Большая пресс-конференция и участие в круглом столе «Перспективы комплексного развития Академгородка, механизмы реализации».

Напомним, в сентябре пройдут выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Миронов занимает первую строчку федерального списка партии. Четвертую позицию в областном списке занял депутат Заксобрания Новосибирской области, заместитель директора по развитию ООО СК «ВИРА-строй» Александр Аксененко. Также лидер областных справедливороссов поборется за мандат на территории округа №137. На округе №135 партия выдвинула Дениса Родина, №136 — Александра Прохорова, №138 — Андрея Филимошкина.