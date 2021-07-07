СГК выпустила карту о работах на теплосетях и ТЭЦ в 12 городах Сибири

Просмотр доступен на топографическом рисунке и в формате космоснимка.

Информационный сервис содержит информацию о проектах в теплосетевом хозяйстве, сроках их выполнения, а также о текущем статусе. Также на карте есть данные об основных работах, которые компания проводит на своих генерирующих предприятиях —ТЭЦ и ГРЭС.

Ресурс рассчитан на то, чтобы упростить поиск актуальной информации о работе СГК — для всех интересующихся горожан, а также представителей профессионального сообщества.

Карта дополнит публичные отчеты о работе, которые СГК с прошлого года регулярно представляет жителям городов. Сотрудники компании будут актуализировать информацию по мере реализации проектов.

Просмотр доступен в формате топографического рисунка и в виде снимка из космоса — на выбор пользователя.

В дальнейшем планируется дополнять сервис новыми опциями: например, картой запуска отопления в городах присутствия компании накануне старта нового отопительного сезона.

В целом СГК направит в 2021 году 14,6 млрд рублей на поддержание и развитие тепловой инфраструктуры городов своего присутствия.

На объектах генерации компания реализует ремонтную программу общим объемом 17 млрд рублей.

Кроме того, в 2021 году СГК намерена инвестировать в свои активы более 25 млрд рублей.

В Новосибирске СГК запланировала на этот год капитальный ремонт пяти тепловых камер и девяти участков теплотрасс общей протяженностью 2 км. Стоимость годовой ремонтной программы новосибирских тепловых сетей составит 928 млн рублей (здесь и далее — с НДС). Это вложения непосредственно в ремонт теплосетей — капитальный и текущий, а также благоустройство после проведенных работ.

Общие вложения в ремонтную программу 2021 года на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве — 2,7 млрд рублей.

Объем инвестиций 2021 года в теплосетевое хозяйство Новосибирска — 2,4 млн рублей; в региональные ТЭЦ – 851 млн. рублей.

Суммарные вложения СГК в энергетику Новосибирской области в 2021 году планируются в объеме около 7 млрд рублей.