СГК выпустила карту о работах на теплосетях и ТЭЦ в 12 городах Сибири

Просмотр доступен на топографическом рисунке и в формате космоснимка.
Информационный сервис содержит информацию о проектах в теплосетевом хозяйстве, сроках их выполнения, а также о текущем статусе. Также на карте есть данные об основных работах, которые компания проводит на своих генерирующих предприятиях —ТЭЦ и ГРЭС.
Ресурс рассчитан на то, чтобы упростить поиск актуальной информации о работе СГК — для всех интересующихся горожан, а также представителей профессионального сообщества.
Карта дополнит публичные отчеты о работе, которые СГК с прошлого года регулярно представляет жителям городов. Сотрудники компании будут актуализировать информацию по мере реализации проектов.
Просмотр доступен в формате топографического рисунка и в виде снимка из космоса — на выбор пользователя.
В дальнейшем планируется дополнять сервис новыми опциями: например, картой запуска отопления в городах присутствия компании накануне старта нового отопительного сезона.
В целом СГК направит в 2021 году 14,6 млрд рублей на поддержание и развитие тепловой инфраструктуры городов своего присутствия.
На объектах генерации компания реализует ремонтную программу общим объемом 17 млрд рублей.
Кроме того, в 2021 году СГК намерена инвестировать в свои активы более 25 млрд рублей.
В Новосибирске СГК запланировала на этот год капитальный ремонт пяти тепловых камер и девяти участков теплотрасс общей протяженностью 2 км. Стоимость годовой ремонтной программы новосибирских тепловых сетей составит 928 млн рублей (здесь и далее — с НДС). Это вложения непосредственно в ремонт теплосетей — капитальный и текущий, а также благоустройство после проведенных работ.
Общие вложения в ремонтную программу 2021 года на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве — 2,7 млрд рублей.
Объем инвестиций 2021 года в теплосетевое хозяйство Новосибирска — 2,4 млн рублей; в региональные ТЭЦ – 851 млн. рублей.
Суммарные вложения СГК в энергетику Новосибирской области в 2021 году планируются в объеме около 7 млрд рублей.
Фото с сайта СГК
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать