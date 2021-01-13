В Новосибирск пришла крупная партия вакцины «Спутник V»

В Новосибирской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции – накануне в регион доставили еще 4 500 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что

Отмечается, что всего регион получил 10 242 дозы вакцины «Спутник V», кроме того, в декабре поступила тысяча флаконов вакцины «ЭпиВакКорона». Прививку против коронавируса по состоянию на 12 января 2021 года поставили уже 2 670 жителей Новосибирской области, из них двукратно привиты 1 145 человек.

— На заседании оперативного штаба нам поставлена задача вакцинировать, в первую очередь всех желающих из числа медиков, педагогов и социальных работников. Сейчас проводится иммунизация именно этих категорий, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По его словам, вакцинация других категорий граждан начнется по мере поступления в регион новых партий вакцин.

Он рассказал, что вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» организована на базе 23 медицинских организаций г. Новосибирска и районов области, в которых созданы условия для низкотемпературного хранения вакцины. Перечень медорганизаций расширяется по мере закупки необходимого морозильного оборудования. В Сузунском, Болотнинском и Тогучинском районах проводится вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона», который не требует особых условий хранения.

«Гам-КОВИД-Вак» – двухкомпонентный препарат, вакцинация предполагает поэтапное введение компонентов с интервалом 21 день. «ЭпиВакКорона» – однокомпонентная вакцина, но вводится также дважды, повторное введение осуществляется через 14-21 день. Таким образом, для иммунизации одного человека необходимо два флакона.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области