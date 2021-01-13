Требования таксопарков по снижению для них стоимости ОСАГО безосновательны

— Такси на текущий момент является самым аварийным сегментом транспорта среди пассажирских перевозок, да и вообще это самый аварийный вид транспорта на российских дорогах. Даже каршеринг находится на втором месте.

Мне кажется, что в большинстве случаев, до управления такси допускаются водители, которые вообще не должны управлять автомобилем ни при каких обстоятельствах, даже если речь идет о вождении собственного транспорта, а не о пассажирских перевозках. Эти люди попросту опасны. Тем не менее специализированные компании по аренде продолжают сдавать им машины, а отдельные компании активно привозят к нам мигрантов для работы в такси.

Что же касается претензий таксопарков к страховым компаниям и требований по снижению для них стоимости ОСАГО… Важно понимать, что сегодня таксопарков как таковых уже и не осталось. Актуальнее обозначать данные организации в качестве компаний, специализирующихся на сдаче в аренду машин с разрешением такси. Это некий «таксшеринг», требования которого абсолютно неправомерны в силу многих причин. Если в течении года у вас четверть состава побывала в авариях и не раз, а вы продолжаете допускать за руль всё тех же водителей, о каком дешевом ОСАГО может идти речь?

Проблема не в том, что страховщики ущемляют права и завышают цены, а в том, что управление некоторыми таксшерингами осуществляется сквозь пальцы. Их владельцы пытаются переложить финансовую ответственность за свои ошибки на других людей, по факту заставив низкорисковых водителей оплачивать страховку вместо них. Однако индивидуализация ОСАГО позволила сделать тарифы справедливыми. Кто как ездит, так и будет платить. Если таксшеринг работает в сотрудничестве со страховой компанией, набирает хороших водителей, проверяя их перед допуском к работе, а его автомобили отличает низкая аварийность, то стоимость ОСАГО будет соответствующей.

Аналогично обстоят дела с формированием стоимости для таксистов ИП, являющихся владельцами собственных авто. Положительные водители, которые соблюдают ПДД и не попадают в аварии, теперь заслужено платят меньше нарушителей. У идентифицировавших себя и низкоаварийных таксистов нет проблем ни со стоимостью ОСАГО, ни с его приобретением. Просто большинство водителей такси ежедневно нарушают ПДД, совершенно не испытывая угрызений совести.

Что же делать таксшерингу, чтобы снизить стоимость ОСАГО? У компаний, контролирующих водителей, работающих на их авто, никаких проблем нет и не предвидится в дальнейшем. Стоимость ОСАГО для их авто ненамного выше цен для положительных страхователей. Если же машины выдаются без разбора каждому желающему и владельцы таксшеринга не видят проблемы, то они заслужили высокие цены. Вместо претензий таким компаниям следует прекращать свою деятельность на рынке пассажирских перевозок. Бардак, который они развели на дорогах, обращается колоссальными человеческими жертвами.

Согласно некоторым сообщениям, Общественный совет по развитию такси направлял в Центральный Банк РФ обращение с просьбой пересмотреть формирование стоимости ОСАГО и оказать влияние на страховщиков, затягивающих сроки оформления полисов. По факту ЦБ предложили закрыть глаза на убытки и многочисленные трагедии, от бездействия и преступной халатности, ряда разного уровня представителей сферы пассажирских перевозок.

Важно помнить, что к коммерческому сегменту относятся не только такси, но и водители доставки, прочих служб. У части водителей аварийность высокая из-за больших пробегов у коммерческих автомобилей, которые за год проезжают в десятки раз больше километров, чем машины физических лиц. Соответственно, даже если водитель аккуратен, внимателен, профессионален и строго следует ПДД, вероятность стать виновником аварии высока. С этой статистикой знаком любой страховщик и представитель ГИБДД.

Следовательно, из-за неоднозначной ситуации с рынком коммерческих авто, тарифы ОСАГО для них имеет смысл определять на коммерческой основе. Вероятно, для всего сегмента уже давно назрела отдельная реформа ОСАГО. Стоимость полисов для машин, оформленных на юридических лиц и ИП, не должна определяться так же как для физических лиц. Можно убрать тарифный коридор и предлагать максимально индивидуальные тарифы при покупке страховки. Для каждой конкретной компании или ИП, работающих в сегменте коммерческих автомобилей, страховщики могут определять специальную стоимость с учетом всех критических факторов, отличающих их от остального транспорта на дорогах. Конечно, цена полиса в этом случае не будет столь же низкой, как у физических лиц с идеальной страховой историей, ведь аварийность заведомо выше. Учитывая все выше сказанное, возможно, уже стоит начинать готовить новые поправки в закон об ОСАГО, учитывающие данную ситуацию. Иначе проблема будет лишь накаляться всё больше.

Материал и фото предоставлены пресс-службой Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»