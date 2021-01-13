Самозанятым новосибирцам добавили господдержки

Правительство Новосибирской области вносит изменения в региональный закон № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства». Они были рассмотрены на внеочередном заседании 13 января. Согласно поправкам, право на получение господдержки предлагается предоставить самозанятым, работающим по спецрежиму «налог на профессиональный доход» (НПД). Они смогут обращаться в областные исполнительные органы государственной власти, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки МСП. Самозанятые смогут обращаться в областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, оказывающие поддержку МСП, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки.

обеспечение наличия инфраструктуры поддержки социальных предприятий; оказание финансовой поддержки социальным предприятиям; оказание имущественной поддержки социальным предприятиям (в том числе путем предоставления во владение и (или) в пользование государственного имущества на льготных условиях); оказание информационной поддержки социальным предприятиям; оказание консультационной поддержки социальным предприятиям (в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг); содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых конгрессов, выставок, а также обеспечение участия социальных предприятий в указанных мероприятиях на территории Новосибирской области; организацию профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования и содействие в прохождении независимой оценки квалификации работников социальных предприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации; реализацию иных мер (мероприятий) по поддержке социальных предприятий, которые предусмотрены федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области.

Кроме того, в законе прописывается господдержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. В список мер господдержки для этой категории бизнесменов предлагается включить следующие:

Эти изменения в региональный нормативный акт вносятся в соответствии с федеральным законодательством. Закон принят на внеочередном заседании правительства области и вынесен на рассмотрение регионального парламента. Судя по повесткам комитетов, его может рассмотреть уже январская сессия заксобрания. Как говорится в проекте документа, закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Ранее руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев прогнозировал, что по итогам 2020 года в регионе могут быть зарегистрированы около 30 тысяч самозанятых. Больше всего плательщиков НПД в 2020 году регистрировалось по следующим видам деятельности: предоставление услуг по перевозке грузов и пассажиров, услуг по маркетингу и рекламе, по ремонту и строительству. На конец ноября 2020 года совокупный доход, продекларированный самозанятыми Новосибирска, составил 3 млрд рублей. Поступления по налогу на самозанятых за 11 месяцев 2020 года составили 20 млн.

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap