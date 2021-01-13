Самозанятым новосибирцам добавили господдержки

Правительство Новосибирской области вносит изменения в региональный закон № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства». Они были рассмотрены на внеочередном заседании 13 января. Согласно поправкам, право на получение господдержки предлагается предоставить самозанятым, работающим по спецрежиму «налог на профессиональный доход» (НПД). Они смогут обращаться в областные исполнительные органы государственной власти, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки МСП. Самозанятые смогут обращаться в областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, оказывающие поддержку МСП, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки.
Эти изменения в региональный нормативный акт вносятся в соответствии с федеральным законодательством. Закон принят на внеочередном заседании правительства области и вынесен на рассмотрение регионального парламента. Судя по повесткам комитетов, его может рассмотреть уже январская сессия заксобрания. Как говорится в проекте документа, закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Ранее руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев прогнозировал, что по итогам 2020 года в регионе могут быть зарегистрированы около 30 тысяч самозанятых. Больше всего плательщиков НПД в 2020 году регистрировалось по следующим видам деятельности: предоставление услуг по перевозке грузов и пассажиров, услуг по маркетингу и рекламе, по ремонту и строительству. На конец ноября 2020 года совокупный доход, продекларированный самозанятыми Новосибирска, составил 3 млрд рублей. Поступления по налогу на самозанятых за 11 месяцев 2020 года составили 20 млн.
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