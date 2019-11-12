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В регионе определили лидеров и отстающих по имущественным налогам

Губернатор поручил активизировать работу по сбору налогов для своевременного и эффективного пополнения бюджета.
  • 12/11/2019, 10:05
Автор: Евгения Серёгина
В регионе определили лидеров и отстающих по имущественным налогам
«Сумма исчисленного налога увеличилась на 200 млн рублей — за счет офисной недвижимости».

В 2019 году собираемость имущественных налогов в регионе выросла по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, как и сумма, исчисленная к их оплате — 3,7 млрд рублей, что на 9,7% больше прошлогоднего показателя. Наибольшей рост, по информации регионального управления УФНС, приходится на налог на имущество физлиц  28%. Такие данные привел в своем докладе на оперативном совещании регионального правительства руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

— Сумма исчисленного налога увеличилась на 200 млн рублей,  сообщает начальник УФНС.  Из них 155 млн приходятся на налог в отношении объектов, впервые включенных в перечень объектов офисной недвижимости. Их налогообложение производится по ставке 2%.

Что касается остальных налогов, то, по данным ведомства, из общей начисленной суммы 62% приходятся на транспортный налог, 25%  на налог на имущество физлиц, 13%  на земельный налог.

В настоящее время по промежуточным итогам собираемости определены районы-передовики и отстающие.

— Наиболее высокая собираемость сложилась в Усть-Таркском и Убинском (по 35%), Венгеровском (34%) районах,  сообщает Легостаев. — Низкая — в городе Бердске и Колыванском районе (21%). Уровень собираемости в Новосибирске составляет 22,5%. Всего общий объем поступлений имущественных налогов (с учетом погашения задолженности прошлых лет) составляет около 1,5 млрд рублей, что на 250 млн или на 21% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что по итогам 2018 года областной центр стал лидером по недоимке в бюджет, в том числе по имущественным налогам. Это стало причиной критики городского руководства со стороны областного депутатского корпуса. Сейчас губернатор Андрей Травников поручил профильным подразделениям правительства совместно с УФНС активизировать работу по сбору налогов, являющихся основным источником пополнения городского бюджета.

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— Кампания достаточно большая, важная,  говорит губернатор.  Необходимо провести ее организованно, чтобы у граждан не было лишних неудобств, чтобы было все понятно. С другой стороны, мы знаем, что имущественные налоги  это один из основных источников доходов бюджетов. Прошу усилить работу тех, кто отстает.

Напомним, что в 2018 году были приняты несколько изменений в Налоговый Кодекс РФ, касающиеся имущественных налогов, уплачиваемых физлицами. Так, многодетным семьям по земельному налогу предоставляется вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка. По налогу на имущество физлица получают дополнительный вычет на каждого несовершеннолетнего ребёнка в размере кадастровой стоимости 5 кв. м площади квартиры, либо 7 кв. м общей площади жилого дома. Второе изменение связано с введением коэффициента, ограничивающего возможный рост земельного налога не более, чем на 10% по отношению к сумме налога, который был исчислен за предыдущий налоговый период. Еще одно новшество касается уплаты транспортного налога. При его исчислении в отношении легковых автомобилей средней стоимости от 3 до 5 млн рублей исключены положения применения повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5, а применяется только повышающий коэффициент 1,1.

Фото пресс-службы правительства

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