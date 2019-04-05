В Новосибирск в марте поступило 5,5 млн посылок из-за рубежа

В ММПО Толмачево (месте международного почтового обмена) в марте 2019 года обработали более 5,5 миллионов штук почтовых отправлений с товарными вложениями. Это четвертая часть всех мелких пакетов, принятых в Новосибирске в 2018 году, сообщили в пресс-службе «Почты России».

По статистике новосибирских почтовиков в марте всегда наблюдаются самые большие объемы международных почтовых отправлений. Так, в прошлом году ежемесячное поступление отправлений варьировались от одного до трех миллионов штук. В марте прошлого года было зафиксировано увеличение до 3,5 миллионов.

В этом году в январе и феврале новосибирские почтовики обрабатывали примерно по два миллиона мелких пакетов, то в марте объем значительно увеличился. Более 5,5 миллионов штук – это рекордное количество отправлений, которое обрабатывали за месяц в ММПО Толмачево.

— В Китае, а именно оттуда поступает 98% всех международных отправлений, в феврале в течение двух недель празднуют национальный Новый год. В это время работа популярных интернет-магазинов приостанавливается. Накопившиеся за этот период заказы китайская сторона начинает отрабатывать в марте, этим можно объяснить мартовский «всплеск». А тот факт, что количество интернет-заказов увеличилось более, чем на два миллиона штук по сравнению с мартом прошлого года, говорит, вероятно о росте покупательской активности, — пояснил заместитель директора МР Сибирь по логистике Сергей Аникин.

Всего за первый квартал 2019 года через ММПО Толмачево прошло почти 9 миллионов почтовых отправлений с товарным вложением, за весь прошлый год почти 23 миллиона штук.

Фото: пресс-служба «Почты России»