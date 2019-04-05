 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирск в марте поступило 5,5 млн посылок из-за рубежа

98 % международных отправлений поступает из Китая.
  • 05/04/2019, 13:44
В Новосибирск в марте поступило 5,5 млн посылок из-за рубежа

В ММПО Толмачево (месте международного почтового обмена) в марте 2019 года обработали более 5,5 миллионов штук почтовых отправлений с товарными вложениями. Это четвертая часть всех мелких пакетов, принятых в Новосибирске в 2018 году, сообщили в пресс-службе «Почты России».

По статистике новосибирских почтовиков в марте всегда наблюдаются самые большие объемы международных почтовых отправлений. Так, в прошлом году ежемесячное поступление отправлений варьировались от одного до трех миллионов штук. В марте прошлого года было зафиксировано увеличение до 3,5 миллионов.

В этом году в январе и феврале новосибирские почтовики обрабатывали примерно по два миллиона мелких пакетов, то в марте объем значительно увеличился. Более 5,5 миллионов штук – это рекордное количество отправлений, которое обрабатывали за месяц в ММПО Толмачево.

— В Китае, а именно оттуда поступает 98% всех международных отправлений, в феврале в течение двух недель празднуют национальный Новый год. В это время работа популярных интернет-магазинов приостанавливается. Накопившиеся за этот период заказы китайская сторона начинает отрабатывать в марте, этим можно объяснить мартовский «всплеск».  А тот факт, что количество интернет-заказов увеличилось более, чем на два миллиона штук по сравнению с мартом прошлого года, говорит, вероятно о росте покупательской активности, — пояснил заместитель директора МР Сибирь по логистике Сергей Аникин.

Всего за первый квартал 2019 года через ММПО Толмачево прошло почти 9 миллионов почтовых отправлений с товарным вложением, за весь прошлый год почти 23 миллиона штук.

Фото: пресс-служба «Почты России»

Популярное с сайта

Локоть заявил о готовности участвовать в выборах мэра

Локоть заявил о готовности участвовать в выборах мэра

05/04/2019, 11:32
Если его решение поддержат новосибирцы.
В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

05/04/2019, 11:25
Средняя стоимость смартфонов составила 14 330 рублей.
Выездной прием специалистов МФЦ в офисе застройщика

Выездной прием специалистов МФЦ в офисе застройщика

05/04/2019, 09:00
Покупателям квартир в ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса» не нужно тратить много времени на оформление и регистрацию сделки покупки квартиры.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

Диспетчерский центр ООО «Сурдофон» начали использовать в томских МФЦ

05/04/2019, 14:01

«Лента» на Бердском шоссе открыла первый колбасный цех в истории компании

05/04/2019, 13:33

Зарплатные ожидания сибирских инженеров выше предложений работодателей

05/04/2019, 13:27

Ожидания бизнеса, банков и ЦБ сближаются

05/04/2019, 12:00

Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

05/04/2019, 11:59

Локоть заявил о готовности участвовать в выборах мэра

05/04/2019, 11:32

В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

05/04/2019, 11:25

Выездной прием специалистов МФЦ в офисе застройщика

05/04/2019, 09:00

Ростехнадзор: 63% теплосетей города находятся в неудовлетворительном состоянии

04/04/2019, 22:32

Станции и лаборатории СКИФа дополнит крупный гостиничный комплекс

04/04/2019, 21:53

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска