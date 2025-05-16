В Новосибирске арестованы судебные приставы по делу о коррупции

Центральный районный суд Новосибирска арестовал начальника (на базовом фото) и судебного пристава-исполнителя отделения ГУ ФССП по Искитимскому району. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

— Суд с учетом мнения прокуратуры избрал женщинам меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней, т.е. до 12 июля 2025 года, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023–2024 годах судебные приставы в Искитимском районе вместе с бывшим коллегой из ФССП брали взятки от должников. Они регулярно прекращали исполнительные производства, подделывая акты о выполнении действий и определения судов об отмене судебных приказов.

По данным ФСБ и МВД, следственное управление СКР по Новосибирской области открыло несколько уголовных дел. Их фигуранты подозреваются в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Кроме того, возбуждено дело против бывшего сотрудника ФССП за посредничество в даче взятки.

Ранее редакция сообщала о том, что коммерсанты, задержанные с главой новосибирского Минпромторга, направлены в СИЗО. Они обвиняются в мошенничестве.