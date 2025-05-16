В Сибири спрос на займы для содержания авто вырос в 2,5 раза

С начала 2025 года спрос на микрозаймы для ремонта автомобилей в Сибири вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля таких заявок в общем объеме составила 14,8%, что вдвое больше, чем в 2024-м (5,9%), выяснил онлайн-сервис Moneyman. Речь идет о расходах на страхование, ремонт и обслуживание автомобилей.

Средняя сумма, которую сибиряки запрашивали, тоже увеличилась. В январе-апреле 2024 года она была 14,87 тыс. руб., а в том же периоде 2025 года выросла до 18,23 тыс. руб., что на 22,5% больше.

— Подобная динамика спроса может быть связана с ростом количества владельцев автомобилей, — отмечает генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Он отметил, что продажи новых автомобилей медленно, но уверенно растут. Подержанные машины становятся доступнее, хотя и требуют больше вложений. При этом, по словам эксперта, цены на сопутствующие услуги и товары также увеличились.

Ранее редакция сообщала о том, что автостраховщики рассказали о популярных автоподставах в Новосибирской области. Регион входит в топ-5 проблемных по ОСАГО.