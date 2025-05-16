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Из-за неработающих камер Новосибирск не получил уже около миллиарда рублей

  • 16/05/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Из-за неработающих камер Новосибирск не получил уже около миллиарда рублей
До августа в мэрии планируют согласовать около 400 проектов организации дорожного движения

По данным на 6 мая в Новосибирске согласовано и утверждено 20 проектов организации дорожного движения (ПОДД), из них с техническими средствами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения — 12 ПОДД с 58 камерами фотовидеофиксации. Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

На утверждении находятся еще 3 проекта. По 126 заключены контракты на разработку. Срок выполнения работ — до 1 июня 2026 года. Еще 236 ПОДД ориентировочно планируется согласовать и утвердить до 1 августа 2025 года.

Председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, что на 14 мая согласовано и утверждено 23 ПОДД, из них 15 ПОДД с 68 камерами фотовидеофиксации.

— На сегодняшний день муниципалитет заключил 5 контрактов с двумя компаниями на разработку 126 участков ПОДД. По 339 ПОДД осуществляются мероприятия для проведения закупки, — добавил собеседник Infopro54.

То есть к началу августа в городе должны быть согласованы около 400 проектов организации дорожного движения.

В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщили, что не обладают информацией о статистике выявленных нарушений с помощью действующих камер, а также о количестве оформленных постановлений о назначении штрафов и динамике правоприменения. На момент публикации материала редакции не удалось получить комментарий по этой теме из ГУ МВД региона.

Зампредседателя транспортного комитет Заксобрания Сергей Титков пояснил Infopro54, что за год по всем штрафам за нарушение правил дорожного движения в бюджет поступает 2,4-2,5 млрд рублей, из них около 2 млрд по нарушениям, зарегистрированным с помощью камер.

— Камеры и сейчас работают, видят все нарушения, но они не фиксируют их и не подают информацию о штрафах. Начиная с осени 2024 года бюджет города, в связи с этим, недополучил около 1 млрд рублей. Именно поэтому, когда на комитете перед майской сессией обсуждался вопрос о выделении городу очередных средств из областного бюджета — около 1,5 млрд рублей на дороги и технику — я был против. Они не выполнили ту работу, которую были обязаны сделать, не запустили ПОДДы, поэтому не должны получать деньги из области, — заявил Титков.

Напомним, в предыдущие годы муниципалитет Новосибирска заключил 15 контрактов на разработку правил организации дорожного движения на 652 улицах, протяженностью 780 км. В декабре 2024 заммэра Иосиф Кодалаев сообщал, что принято решение о расторжении договоров с подрядчиками, так как они очень медленно готовят документацию и допускают ошибки, а также о проведении новой закупки.

Согласно новым требованиям к установке и применению камер фиксации нарушений ПДД, с сенятбря 2024 года видеофиксаторы разрешено ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки и пунктах весогабаритного контроля вне зависимости от уровня аварийности на этих участках. На других участках дорожного полотна камеры можно ставить при условии, что участок считается очагом аварийности.

Закон выдвинул новые требования не только к размещению камер, но и повышает уровень ответственности самих водителей. Так, автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки.

Кроме того, в новых требованиях прописан порядок согласования рубежей контроля, использования и демонтажа комплексов фотовидеофиксации, правила передачи полученной с помощью средств фотовидеофиксации информации, а также разграничивает полномочия между субъектами, задействованными в реализации системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, делая ее прозрачной и понятной для участников дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что по информации депутатов, город теряет по 300 млн рублей в месяц из-за того, что камеры не работают.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Камеры фотовидеофиксации


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