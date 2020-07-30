В Новосибирске бизнесмена будут судить за уклонение от уплаты налогов

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, руководитель ООО «Сибирские магистрали» создал с подставными фирмами фиктивный документооборот по выполнению контрактов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог и мостовых переходов в Алтайском крае и Республике Алтай. В действительности организации являлись «фирмами-однодневками», никаких работ не выполняли, а использовались лишь для создания подложных документов с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Все работы были выполнены ООО «Сибирские магистрали».

Отмечается, что перечисленные по фиктивным сделкам подставным субподрядчикам суммы налога на добавленную стоимость неправомерно учитывались в составе налоговых вычетов общества. Обвиняемый, включив в налоговые декларации за 2016 год заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты НДС на сумму более 17 млн рублей.

С целью обеспечения возмещения причиненного преступлением вреда на имущество обвиняемого (грузовые самосвалы, легковые автомобили) наложен арест на сумму 25,5 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com, автор- MiamiAccidentLawyer