Пандемия сделала работодателей более разборчивыми

Ситуация с пандемией выявила несколько новых тенденций на рынке труда в Новосибирской области. Во-первых, как отмечают в региональном министерстве труда и соцразвития, работодатели стали сдержаннее в вопросах предлагаемой соискателям заработной платы. По информации, озвученной исполняющей обязанности начальника управления занятости населения министерства Ольгой Лавровой в рамках пресс-конференции в ТАСС, из 41 тысячи предложений работы, содержащихся в банке вакансий, лишь около 6 тысяч предусматривают зарплату выше среднеобластного уровня в 40 тысяч рублей. При этом в профессиональном разрезе спрос работодателей, по словам чиновницы, не изменился, по сравнению с периодом до пандемии. Наиболее востребованы рабочие профессии в промышленной и строительной сферах. Спрос на таких специалистов составляет 64%.

— Это водители, токари, слесари, станочники, — говорит Лаврова. — Сегодня востребованы, как и раньше, инженеры, врачи, учителя. Наибольшее количество вакансий сейчас в промышленности, торговле, строительстве.

— В первую очередь, была поддержана такая категория граждан, как те, кто потерял работу после 1 марта, — рассказывает Лаврова. — Им было установлено максимальное пособие по безработице для Новосибирской области — 14,5 тысячи рублей. Если такие граждане воспитывают несовершеннолетних детей, то на каждого ребенка пособие по безработице увеличивается на 3 тысячи рублей в месяц. Пропорционально периоду безработицы. Период этих выплат увеличен до конца августа. Если раньше минимальный размер пособия составлял 1,8 тысячи, то сейчас, начиная с мая по август, — 5,4 тысячи рублей в месяц.

Другая «коронная» тенденция в сфере занятости затрагивает самих соискателей, количество которых, только по официальным данным министерства, увеличилось в четыре раза. Это касается как наемных работников, так и индивидуальных предпринимателей. В отношении обеих категорий реализуется ряд мер социальной поддержки на период поиска работы.

Аналогичные меры действуют и в отношении предпринимателей.

— Им также назначается максимальное пособие по безработице в период, начиная с 13 июня, на три месяца, то есть по 12 августа, — сообщают в министерстве. — Было принято решение: тем гражданам, у которых прекращается пособие по безработице в связи с истечением срока его выплаты, такая выплата также продлевается на три месяца.

В настоящее время, по информации регионального правительства, на территории Новосибирской области зарегистрированы 64 тысячи безработных граждан.

Фото: pixabay.com, автор- Life-Of-Pix