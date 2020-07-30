В период пандемии новосибирские предприятия оштрафованы на сумму более 1,2 млн рублей

Более 1,2 млн рублей штрафов по 21 протоколу выписано предприятиям-нарушителям в г. Новосибирске за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в период пандемии по коронавирусу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Например, 29 июля проводились проверки на рынках областного центра и в районах области, на рынке «Фудсиб» обнаружена работа общепита с нарушениями ― сотрудниками минпромторга возбуждено административное производство по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Аналогичные проверки арендаторов на Центральном и Октябрьском рынках Новосибирска не выявили нарушений.

— С момента введения ограничений в связи с предотвращением распространения коронавируса представители уполномоченных органов исполнительной власти Новосибирской области и регионального управления Роспотребнадзора организовали проверки в отношении 1536 отдельно стоящих предприятий. Особую актуальность проверки приобрели с ослаблением ограничений после открытия предприятий общепита. Сейчас в Новосибирске открыто порядка 800 предприятий общепита в формате летних веранд. Все эти предприятия должны придерживаться рекомендаций федерального Роспотребнадзора, особенно на тех площадках, на которых ранее были допущены нарушения и по которым поступали жалобы, — отметил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин.

По его словам, за время введения ограничений на территории Новосибирской области по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» по 14 протоколам вынесено предупреждение, по 21 протоколу ― штраф на общую сумму 1,25 млн рублей.

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